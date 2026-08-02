Cette extension à 160 pays supplémentaires concerne uniquement l'accès de base à Gemini Spark pour les abonnés Google AI Pro, pas les nouvelles fonctions de navigation automatisée dans Chrome. Elle ne concerne pas non plus les utilisateurs de l'Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni, où Gemini Spark reste indisponible, quel que soit l'abonnement souscrit. Google ne précise pas les raisons de cette exclusion dans sa documentation.

La situation n'est donc pas sans rappeler celle d'Apple, qui a repoussé indéfiniment le lancement de Siri AI dans l'Union européenne en juin dernier. La firme de Cupertino est en désaccord avec la Commission européenne sur les obligations d'interopérabilité imposées par le Digital Markets Act (DMA). Selon la régulation européenne, les assistants concurrents devraient avoir un accès comparable à celui de Siri AI aux fonctionnalités de l'appareil. La firme avait proposé un dispositif intermédiaire, baptisé Trusted System Agent, pour encadrer cet accès progressivement sur dix-huit mois tout en lançant Siri AI dès à présent. Mais cette proposition a été rejetée par la Commission. Les deux entreprises avancent donc à des rythmes différents en Europe. L'Union européenne entend en tout cas encadrer fermement l'IA, par exemple en étiquetant les contenus générés. D'ailleurs Google ne semble pas trop apprécier la démarche.