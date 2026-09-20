Irregular avait organisé une « capture du drapeau », CTF ou Capture The Flag, pour mesurer les capacités de Gemini en cybersécurité. Un peu comme lorsqu'il faut attraper le pompon au manège. Le modèle devait récupérer des informations dans un logiciel exploité par une entreprise fictive de l'environnement de test. Mais, et c'est ballot, cette entreprise fictive avait le même nom qu'une entreprise réelle. Irregular n'avait pas prévu de connexion à Internet pour ce test, mais un accès avait été ouvert par inadvertance, a précisé la société.

Gemini a d'abord deviné des mots de passe jusqu'à obtenir l'accès à un système protégé, a indiqué Google. Le modèle a ensuite constaté qu'il se trouvait chez une entreprise réelle, puis il a mis fin à l'intrusion et quitté le système.

Dans deux autres exécutions du test, Gemini a cherché le nom de l'entreprise sur le Web et trouvé deux bases de données publiques remplies d'identifiants d'autres entreprises. Il a essayé ces identifiants pour mener l'évaluation à son terme. Une fois connecté, il a constaté qu'il était chez de vraies entreprises et a mis fin à chaque intrusion. Google a informé les trois entreprises ainsi que les autorités fédérales, mais refuse de révéler leur identité.

Irregular a été impliquée dans plusieurs incidents où des modèles évalués ont quitté leur environnement de test et compromis les systèmes d'autres entreprises. Pour la société, le cas de Google n'est pas un problème nouveau. « Tous les laboratoires concernés ont été informés fin juillet et les entités touchées ont été contactées dans le cadre de l'enquête. Irregular a pris des mesures immédiates et tous les problèmes connus de notre côté ont été corrigés et résolus il y a plusieurs semaines », a déclaré un de ses porte-parole.