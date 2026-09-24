Gemini 4 ne se fera finalement pas attendre jusqu’aux dernières semaines de 2026. Pour sa première apparition médiatique depuis sa nomination à la tête de Google DeepMind, Koray Kavukcuoglu a indiqué que le prochain modèle phare de Google était entré en phase de post-entraînement. L’entreprise espère en publier une première version « bien avant la fin de l’année », puis accélérer les itérations. La déclaration confirme donc un lancement plus proche qu’attendu, sans transformer cette fenêtre en rendez-vous ferme. Google ne fournit encore aucun élément technique permettant d’évaluer le modèle, tandis que l’information nous parvient par une chaîne de reprise plutôt que par une annonce officielle complète.