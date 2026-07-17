Ce n'est pas la première fois que Google se retrouve derrière ses concurrents en termes de timing. En effet, lors du lancement de ChatGPT, l'entreprise avait déjà accumulé les mois de retard, changeant de nom assez souvent sur ses projets. De PaLM, on est passé à Bard, puis enfin à Gemini.

Ce nouveau retard s'accumule, et il ne fait nul doute que l'entreprise saura rebondir, cependant, le temps presse pour rester au niveau de la concurrence.