Gemini 3.5 Pro n'est pas au niveau de Claude Code ou de ChatGPT 5.3 Codex en codage. Si bien que Google est contraint de retarder son déploiement, en raison de performances jugées décevantes.
Selon le média américain Bloomberg, Google accuse plusieurs mois de retard dans le déploiement de Gemini 3.5 Pro, son modèle de langage le plus performant. À ce jour, seule la version 3.1 Pro reste disponible sur la plateforme Gemini, alors que les variantes 3.5 Flash et 3.5 Flash Lite ont déjà été mises en ligne depuis plusieurs semaines.
Des performances en programmation insuffisantes
Le retard serait directement lié aux capacités de programmation du modèle. D'après une source anonyme, Google a modifié les données utilisées pour entraîner ses modèles dans le but d'améliorer leurs compétences en codage. Les résultats obtenus n'ont cependant pas été à la hauteur des attentes, ce qui bloque le lancement pour l'heure.
Cette situation est particulièrement dérangeante pour Google, alors qu'OpenAI et Meta ont récemment publié des modèles qui affichent de meilleures performances dans ce domaine.
Un enjeu commercial pour Google
Ce retard soulève des questions sur la capacité de Google à fidéliser ses abonnés payants. Ces derniers, qui ont accès à des offres plus avancées que les utilisateurs gratuits, voient d'autres services proposer des modèles jugés plus performants.
Plus le délai se prolonge, plus le risque de les voir migrer vers des plateformes concurrentes augmente. Or, Google cherche précisément à démontrer qu'il est capable de rentabiliser un produit dans lequel il a investi des milliards de dollars.
Interrogé par Bloomberg, Google a apporté la réponse suivante :
Nous déployons rapidement une large gamme de modèles tout en les maintenant très rentables pour nos clients. Nous testons actuellement 3.5 Pro, une version Flash améliorée et d'autres modèles avec des partenaires, et nous collaborons activement avec le gouvernement américain sur les tests de modèles et les cadres réglementaires plus larges.
Un retard qui n'est pas le premier
Ce n'est pas la première fois que Google se retrouve derrière ses concurrents en termes de timing. En effet, lors du lancement de ChatGPT, l'entreprise avait déjà accumulé les mois de retard, changeant de nom assez souvent sur ses projets. De PaLM, on est passé à Bard, puis enfin à Gemini.
Ce nouveau retard s'accumule, et il ne fait nul doute que l'entreprise saura rebondir, cependant, le temps presse pour rester au niveau de la concurrence.
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