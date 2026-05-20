Le vrai lancement, c'est le bundle

L'annonce du modèle seul aurait suffi à nourrir les fils techniques pendant une semaine. Mais Google a fait un choix que ni OpenAI ni Anthropic n'ont reproduit à cette échelle : livrer le même jour le modèle, la plateforme agent et la distribution grand public. Antigravity 2.0, l'environnement de développement agentique de Google (comprendre : le concurrent à Cursor, GitHub Copilot et Claude Code), tourne nativement sur 3.5 Flash. Il orchestre plusieurs agents en parallèle, gère des sous-agents personnalisés, planifie des tâches en arrière-plan et propose un CLI pour ceux qui préfèrent le terminal. Gemini Spark, agent personnel 24/7 alimenté par 3.5 Flash, fonctionne sur des machines virtuelles dédiées dans Google Cloud et s'intègre à Gmail, Docs, Agenda et au reste de Workspace. Les extensions tierces via MCP (qui permettront de décupler les capacités de l'agent au-delà du pré-carré de Google) arrivent cet été.

La base installée donne la mesure de l'ambition du géant de Mountain View. L'application Gemini revendique 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels. AI Mode dans Google Search dépasse le milliard. Gemini 3.5 Flash est le modèle par défaut dans les deux produits dès aujourd'hui. Quand Anthropic lance un modèle, il alimente Claude, son API et quelques partenaires triés. Quand OpenAI lance un modèle, il alimente ChatGPT, Codex et son API. Quand Google lance un modèle, il alimente Search, l'app Gemini, Workspace, Android, YouTube et une plateforme de développement agent. La différence n'est pas qualitative, elle est structurelle. Et avec le lancement parallèle de Gemini Omni Flash (génération vidéo multimodale) et la refonte « Neural Expressive » de l'interface de l'app, Google transforme l'I/O 2026 en démonstration d'intégration verticale.

La question que 3.5 Flash pose aux concurrents n'est pas « qui a le meilleur score sur ARC-AGI-2 ». C'est « qui peut servir un modèle quasi-frontière à 280 tokens par seconde, à un tiers du prix, dans un milliard de sessions de recherche quotidiennes, tout en vendant la plateforme agent qui va avec ». La réponse, pour l'instant, est Google. Et 3.5 Pro n'est même pas encore sorti.