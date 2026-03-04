Le tarif de Gemini 3.1 Flash-Lite est de 0,25 dollar par million de tokens en entrée et 1,50 dollar par million en sortie. Gemini 3.1 Pro, lui, est facturé 2 dollars en entrée et 12 dollars en sortie. Le rapport est de un à huit. Sur des applications qui traitent des millions de requêtes quotidiennes, l'écart se chiffre vite en dizaines de milliers de dollars par mois.​

Mais le prix seul ne suffit pas à convaincre. Les performances suivent. Le modèle affiche un temps de première réponse 2,5 fois plus rapide que Gemini 2.5 Flash, avec une vitesse de génération en hausse de 45%. Sur le benchmark GPQA Diamond, qui mesure les capacités de raisonnement scientifique, il obtient 86,9%. Son score Elo sur Arena.ai s'établit à 1 432, au-dessus de plusieurs modèles Gemini plus lourds des générations précédentes.