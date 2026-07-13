Waze reste fidèle à son positionnement communautaire tout en absorbant progressivement les capacités de Gemini, là où Google Maps a déjà entamé une refonte IA bien plus profonde. L’application garde son identité propre, notamment grâce aux éditeurs cartographiques humains qui valident les signalements. Ce qui manque encore : une date pour le mode moto en Europe, et un déploiement général de la recherche Gemini en dehors de la bêta. Est-ce que ces fonctionnalités changeront vos habitudes de navigation cet été, ou Waze reste-t-il pour vous un réflexe de bouchons plutôt qu’un assistant de voyage ?