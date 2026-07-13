Waze déploie quatre nouvelles fonctionnalités avant l’été : signalement conversationnel étendu, itinéraires personnalisés, mode silencieux et un mode moto attendu par les deux-roues. Le tout dopé à Gemini, juste avant les grands départs.
La navigation communautaire prend un virage IA plus marqué. Google enrichit Waze d’un lot de mises à jour centrées sur Gemini et la personnalisation, au moment précis où les autoroutes françaises vont commencer à se remplir. Quatre axes principaux : une intégration plus poussée de l’assistant conversationnel, des suggestions de trajets adaptées à vos habitudes, un mode vocal moins intrusif et, pour les motards, un mode dédié qui tient enfin compte des spécificités des deux-roues. La plupart sont disponibles dès maintenant sur iOS et Android, selon Google.
Gemini prend le volant du signalement et de la recherche
Le « Conversational Reporting », introduit en 2024 pour signaler les ralentissements à la voix, gagne du terrain. Il permet désormais de soumettre des mises à jour cartographiques par commande vocale naturelle : une route fermée, un numéro de maison obsolète. L’utilisateur dit « La route est fermée ici », Waze transmet l’information aux éditeurs cartographiques locaux, qui valident avant toute modification. La boucle communautaire reste humaine, l’IA sert d’interface.
Côté recherche, Gemini permet désormais de trouver une destination par description vague : « une station-service avec les prix les plus bas à proximité » ou « un café ouvert maintenant ». Waze retourne une liste de résultats, navigable à la voix. Seul bémol : cette fonctionnalité est encore réservée à la communauté bêta mondiale, sans calendrier précis pour un déploiement général.
Le mode moto arrive, mais pas encore en France
C’est probablement la nouveauté la plus attendue sur deux-roues. Le Motorcycle Mode adapte les itinéraires aux contraintes spécifiques des motos : raccourcis inaccessibles aux voitures, rues étroites, et surtout une cartographie fine des dangers propres aux riders. Dos d’âne, passages piétons surélevés, ponts étroits, fins de bande d’arrêt d’urgence : autant d’alertes absentes des modes classiques. Les temps d’arrivée estimés tiennent également compte de la mobilité différente d’un deux-roues.
Le déploiement initial se limite à l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, le Pérou et les Philippines. L’Europe, et la France en particulier, devra patienter : Google évoque d’autres pays « à venir », sans préciser lesquels ni quand. Pour les motards français qui comptaient sur ce mode pour les vacances d’été, ce sera donc sans.
Waze mémorise vos préférences d’itinéraire et réduit ses annonces vocales
Deux autres fonctionnalités déployées mondialement complètent la mise à jour. La personnalisation des itinéraires permet à Waze de mémoriser vos préférences de conduite : si vous privilégiez systématiquement l’autoroute aux nationales avec multiples intersections, l’application le détecte et vous propose ces options en priorité. La désactivation reste possible à tout moment dans les paramètres.
Le mode « Moins bavard » répond à un agacement bien connu de ceux qui utilisent Waze en écoutant de la musique ou un podcast : les instructions vocales incessantes. Activé, il réduit la fréquence des annonces tout en conservant les alertes critiques, changements de voie, virages, dangers imminents. Rien de révolutionnaire sur le principe, mais l’absence de ce réglage jusqu’ici était franchement difficile à justifier.
Waze reste fidèle à son positionnement communautaire tout en absorbant progressivement les capacités de Gemini, là où Google Maps a déjà entamé une refonte IA bien plus profonde. L’application garde son identité propre, notamment grâce aux éditeurs cartographiques humains qui valident les signalements. Ce qui manque encore : une date pour le mode moto en Europe, et un déploiement général de la recherche Gemini en dehors de la bêta. Est-ce que ces fonctionnalités changeront vos habitudes de navigation cet été, ou Waze reste-t-il pour vous un réflexe de bouchons plutôt qu’un assistant de voyage ?
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