Waze va beaucoup s'améliorer en 2026 : plusieurs nouvelles fonctionnalités bien utiles devraient bientôt débarquer dans cette application.
Plus rien n'arrête Waze ! Après avoir inclut Sonic dans ses rangs, la fameuse appli de navigation s'est enrichie d'une option de signalement vocal et teste en ce moment même l'intégration des feux de circulation dans ses cartes. Mais ce n'est pas tout : bien d'autres nouveautés sont prévues pour 2026. Découvrons-les ensemble !
Waze annonce l'arrivée de 5 nouvelles fonctionnalités
L'équipe 9To5Google a repéré, dans un message paru sur Reddit , des informations intéressantes concernant l'assistant de conduite Waze. Certains utilisateurs ont, en effet, reçu un email promotionnel évoquant plusieurs nouveautés pour l'année à venir :
- L'application sera capable de vous avertir si elle repère des virages serrés, des dos d'ânes ou des péages sur votre route ;
- Elle vous donnera des instructions pour choisir la meilleure voie à emprunter à l'entrée mais aussi à la sortie des ronds-points ;
- Elle sauvegardera et mettra en lumière vos trajets favoris tout en veillant à vous proposer toujours les options les plus rapides ;
- Elle vous alertera si elle repère des limitations de vitesse sur votre trajet pour vous éviter de freiner trop brusquement ;
- Elle vous informera si des véhicules d'urgence sont proches de votre véhicule (cette dernière option ne sera disponible que pour les conducteurs américains, canadiens, mexicains et français).
Ces avancées devraient considérablement améliorer la sécurité au volant mais aussi permettre aux conducteurs de rouler de manière plus fluide.
Des options enfin déployées à grande échelle ?
Vous avez l'impression d'avoir déjà entendu parler de ces fonctions ? Si ces nouveautés vous semblent familières, c'est tout à fait normal : Waze les avait déjà annoncées en mars 2024. Le service avait expliqué, à l'époque, que les avancées seraient déployées dans l'espace… d'un mois. Hélas, assez peu d'utilisateurs avaient, au final, pu y accéder. Les raisons de ce raté ne sont malheureusement pas connues.
- Infos trafic en temps réel
- Signalements entre conducteurs
- Gratuit et sans abonnement
Cela dit, mieux vaut tard que jamais : deux ans après l'annonce originale, Waze semble enfin être en mesure de rattraper son retard. La firme devrait, dans un avenir proche, déployer ces fonctionnalités à l'ensemble de ses utilisateurs. On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne.