Vous avez l'impression d'avoir déjà entendu parler de ces fonctions ? Si ces nouveautés vous semblent familières, c'est tout à fait normal : Waze les avait déjà annoncées en mars 2024. Le service avait expliqué, à l'époque, que les avancées seraient déployées dans l'espace… d'un mois. Hélas, assez peu d'utilisateurs avaient, au final, pu y accéder. Les raisons de ce raté ne sont malheureusement pas connues.