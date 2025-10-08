C'est elle qui se charge de comprendre, de catégoriser l'événement et de le placer précisément sur la carte pour en avertir les autres conducteurs en temps réel. Cette technologie, basée sur l'IA Gemini de Google, marque une nette amélioration par rapport aux anciennes commandes vocales, souvent rigides et peu tolérantes aux accents ou aux hésitations. Le but est clair : rendre le signalement si simple qu'il en devient un réflexe, sans jamais compromettre la sécurité en détournant le regard de la route.