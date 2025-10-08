Fini les menus à rallonge en plein virage pour signaler un radar ou un accident.
C'est une promesse qui murmurait depuis un an aux oreilles des utilisateurs de Waze. L'application communautaire, propriété de Google, active enfin son « signalement conversationnel ». L'idée est simple mais efficace : permettre à des millions de conducteurs en France de devenir les yeux et les oreilles de la route, simplement avec le son de leur voix.
La parole est à vous
Concrètement, comment cela fonctionne ? Il suffit désormais d'appuyer sur l'icône de signalement et de décrire la situation de la manière la plus naturelle qui soit. Plus besoin de chercher la bonne catégorie dans un menu. Une phrase comme « attention, un accident bloque la voie de droite » ou « il y a un contrôle de police caché après le pont » est analysée par l'intelligence artificielle de l'application.
C'est elle qui se charge de comprendre, de catégoriser l'événement et de le placer précisément sur la carte pour en avertir les autres conducteurs en temps réel. Cette technologie, basée sur l'IA Gemini de Google, marque une nette amélioration par rapport aux anciennes commandes vocales, souvent rigides et peu tolérantes aux accents ou aux hésitations. Le but est clair : rendre le signalement si simple qu'il en devient un réflexe, sans jamais compromettre la sécurité en détournant le regard de la route.
Un déploiement progressif sur les routes françaises
La fonctionnalité arrive progressivement sur les smartphones dans l'Hexagone, après une longue phase de test. Comme pour toute nouveauté, quelques imperfections de jeunesse ont été signalées par les premiers utilisateurs, comme la musique qui ne reprend pas toujours après un signalement. Waze devrait corriger ces petits défauts rapidement.
Cette nouveauté renforce l'ADN de Waze : une carte vivante, mise à jour en permanence par ceux qui l'utilisent. Alors que Google Maps joue la carte de la polyvalence, Waze continue de creuser son sillon en misant sur la force de sa communauté pour offrir une information trafic d'une réactivité inégalée. En donnant la parole à ses utilisateurs, l'application ne fait pas que simplifier une fonctionnalité, elle continue sa différenciation face à son grand frère, et ce n'est pas une mince affaire.