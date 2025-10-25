Dans le cadre de la campagne Racing Around the World, visant à célébrer les 35 ans de la mascotte de SEGA, Sonic s'invite… dans Waze.
Né il y a près de 25 ans, Sonic, le hérisson bleu de SEGA, symbole d’une époque où vitesse rimait avec audace, n’a peut-être plus la gloire d’antan, mais il court toujours. Jeux, films, série TV, produits dérivés… Sonic demeure un repère générationnel, gardien d’une ère où l’énergie et l’insolence faisaient battre le cœur du jeu vidéo.
Sonic s'invite… dans Waze ?
Et alors que le jeu vidéo Sonic Racing CrossWorlds est disponible depuis quelques jours, voilà que le hérisson bleu quitte le monde vidéoludique pour embarquer… dans nos voitures. En effet, la collaboration entre SEGA et Waze permet à Sonic de devenir un « acolyte » de la célèbre application de guidage.
En activant Sonic dans les paramètres, les conducteurs peuvent désormais profiter d’un guidage vocal plein de personnalité, rythmé par les répliques emblématiques (en français) et l’énergie débordante du hérisson bleu.
Fidèle à l’esprit espiègle de la mascotte de SEGA, la navigation s’accompagnera de clins d’œil nostalgiques et de petites touches d’humour qui raviront à n'en pas douter les fans de la première heure.
Comment activer Sonic dans Waze ?
« Sonic est cool, rapide et imbattable, une combinaison idéale pour un compagnon de voyage en quête de nouvelles aventures », explique Waze sur son blog officiel.
Pour activer cette nouvelle fonction Sonic, rien de plus simple : ouvrez l’application, puis accédez au menu « Paramètres » en cliquant sur les trois tirets situés en haut à gauche de l’écran.
Dans la section inférieure, vous trouverez l’option permettant de laisser Sonic vous guider lors de vos prochaines escapades. Libre à vous ensuite de choisir : la voix, l’icône du véhicule, l’ambiance… ou le pack complet pour une expérience 100% hérisson bleu !
De cette manière, à l'écran, on peut remplacer son icône de voiture par le bolide piloté par Sonic dans le récent jeu vidéo qui porte son nom. Comble de la nostalgie, on peut également afficher un avatar Sonic, qui sera visible des autres conducteurs.
