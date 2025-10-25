Pour activer cette nouvelle fonction Sonic, rien de plus simple : ouvrez l’application, puis accédez au menu « Paramètres » en cliquant sur les trois tirets situés en haut à gauche de l’écran.

Dans la section inférieure, vous trouverez l’option permettant de laisser Sonic vous guider lors de vos prochaines escapades. Libre à vous ensuite de choisir : la voix, l’icône du véhicule, l’ambiance… ou le pack complet pour une expérience 100% hérisson bleu !

De cette manière, à l'écran, on peut remplacer son icône de voiture par le bolide piloté par Sonic dans le récent jeu vidéo qui porte son nom. Comble de la nostalgie, on peut également afficher un avatar Sonic, qui sera visible des autres conducteurs.