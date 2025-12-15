Voir les feux sur la carte est primordial pour les conducteurs qui souhaitent anticiper les ralentissements et conduire en toute sécurité. Pour intégrer cette fonction, l'équipe en charge du développement de Waze n'aurait pas à réinventer la roue puisque Google Maps a déjà bien avancé sur la question et qu'elle n'aurait qu'à piocher dans ces données de circulation. Ce serait, en somme, un petit pas pour Google mais un grand bond en avant pour ses utilisateurs.