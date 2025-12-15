Enfin ! Après des années d'attente, Waze pourrait bientôt prendre en charge les feux de circulation et contribuer à une conduite plus sécuritaire sur les routes.
Délaissant les anciennes versions d'Android, l'application d'aide à la conduite Waze a profité de l'arrivée de l'intelligence artificielle Gemini pour bénéficier d'une fonction de signalement conversationnel. À l'approche des fêtes, Google a également déployé sur ce service la possibilité de pianoter sur l'écran tout en gardant la navigation active. Mais une autre option très demandée pourrait également pointer le bout de son nez…
Les feux de circulation, bientôt visibles dans Waze ?
Cela fait des années maintenant que les utilisateurs de Waze réclament la prise en charge des feux de circulation dans l'appli. Disponible sur Google Maps depuis 2022, l'option est, malgré tout, restée aux abonnés absents, et ce, bien que l'équipe en charge du développement de l'outil ait annoncé travailler dessus en mai dernier.
Mais tout ceci est enfin sur le point de changer car l'équipe du média Geek Time a repéré il y a peu des feux de circulation dans l'outil. Waze reste toutefois parcimonieux : lorsqu'on circule en mode navigation, seuls trois feux apparaissent sur la carte. Lorsqu'on se promène, en revanche, tous les feux placés à proximité de l'utilisateur sont visibles.
Un test limité à un seul pays
Voir les feux sur la carte est primordial pour les conducteurs qui souhaitent anticiper les ralentissements et conduire en toute sécurité. Pour intégrer cette fonction, l'équipe en charge du développement de Waze n'aurait pas à réinventer la roue puisque Google Maps a déjà bien avancé sur la question et qu'elle n'aurait qu'à piocher dans ces données de circulation. Ce serait, en somme, un petit pas pour Google mais un grand bond en avant pour ses utilisateurs.
L'option est encore en phase de test et n'est pas disponible pour un large public. Pour l'instant, elle n'est visible qu'en Israël et l'équipe semble chercher le bon équilibre pour ne pas surcharger les cartes de l'outil. Il faudra donc patienter un peu avant de la voir arriver sur nos écrans. Quelle sera la date de disponibilité globale ? Google n'ayant pas communiqué sur la question, cela reste un mystère.
- Infos trafic en temps réel
- Signalements entre conducteurs
- Gratuit et sans abonnement