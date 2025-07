alabifr

Un article pour de tels conseils ?

Certains, logiques ou de bon sens.

Je pense que d’autres conseils auraient pu être plus pertinents.

Un truc intéressant aurait pu être mentionné :l’ajout manuel d’une étape pour eviter/contourner /passer par une route choisie.

Rouler aux heures creuses comme la nuit, lapalisse en dirait autant.

C’est pas le sujet, mais je regrette la belle époque d’autoroute express de Microsoft sur pc.

On pouvait planifier son voyage à l’avance, avec autant d’étapes qu’on le souhait.

Aujourd’hui, il n’est pratiquement possible de planifier un itinéraire avec des étapes. Que ce soit le GPS de la voiture, ou les applications. Quand c’est possible, on ne peut généralement en mettre qu’une seule, et si c’est plus, c’est extrêmement rébarbatif à faire.

Je ne connais que les sites comme via Michelin et mappy qui le permettent mais ils sont marginaux .

Une vraie bonne planification et ajout facile d’étapes dans waze et maps, ça me manque beaucoup.