Google lance une transformation majeure de Google Maps. L’application intègre désormais l’IA Gemini pour répondre à des questions complexes et inaugure une refonte complète de la navigation.
C'est la plus grande mise à jour de Google Maps depuis une décennie. Le service de cartographie introduit de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle Gemini, capables de répondre directement aux questions des utilisateurs. Dans le même temps, Google repense la navigation en voiture avec une expérience de conduite repensée et plus immersive.
Discutez avec Google Maps grâce à Gemini
La principale nouveauté s’appelle Ask Maps. Cette fonctionnalité transforme Google Maps en assistant conversationnel capable de répondre à des questions complexes sur les lieux, les trajets ou les activités.
Plutôt que de multiplier les recherches et de parcourir des avis, il devient possible de poser directement une question à l’application. Un utilisateur peut par exemple demander où trouver un endroit pour recharger son téléphone sans devoir attendre dans un café, ou encore chercher un terrain de tennis éclairé disponible le soir.
Pour répondre à ces demandes, Google Maps analyse les informations provenant de plus de 300 millions de lieux répertoriés, ainsi que les contributions de plus de 500 millions d’utilisateurs. L’IA génère ensuite une réponse accompagnée d’une carte personnalisée pour visualiser les options disponibles.
Le système peut également prendre en compte certaines préférences personnelles. Les recommandations peuvent par exemple s’appuyer sur les lieux déjà recherchés ou enregistrés dans l’application afin de proposer des résultats plus pertinents.
Ask Maps permet aussi de passer rapidement à l’action. Une fois un lieu trouvé, l’utilisateur peut réserver un restaurant, enregistrer une adresse dans une liste ou partager l’endroit avec des proches.
La fonctionnalité commence à être déployée aux États-Unis et en Inde sur Android et iOS, avant une arrivée prévue sur la version web. Nul doute que l'Europe devrait suivre dans les prochains mois, Google ayant l'habitude de proposer ses nouvelles fonctions progressivement.
La navigation évolue pour la première fois depuis plus de dix ans
Google introduit également Immersive Navigation, une refonte complète de l’expérience de guidage routier. Il s’agit de la plus importante évolution de la navigation dans Google Maps depuis plus d’une décennie.
La nouvelle interface repose sur une vue 3D plus réaliste, capable de représenter les bâtiments, les ponts ou encore le relief autour de l’itinéraire. Les intersections, passages piétons, feux de signalisation et voies de circulation sont aussi mis en évidence pour faciliter les manœuvres. Cette représentation s’appuie sur les modèles Gemini, qui analysent les images issues de Street View et de photographies aériennes afin de produire une vision plus fidèle de l’environnement réel.
La navigation affiche également davantage d’informations sur le trajet. Grâce à des zooms intelligents et à des bâtiments transparents, il devient plus facile d’anticiper les virages ou les changements de voie. Google améliore aussi les instructions vocales. Cela fonctionne à la fois sur le smartphone, ou connecté à un système embarqué tel qu'Android Auto et CarPlay d'Apple.
Les indications deviennent plus naturelles et peuvent mentionner plusieurs étapes du trajet, par exemple en indiquant de passer une sortie avant de prendre la suivante.
Enfin, l’application informera plus explicitement des compromis entre différents itinéraires. Un trajet peut entre autres être plus rapide mais inclure un péage, ou plus long mais éviter les embouteillages.
Immersive Navigation commence à être déployé aux États-Unis, avec une arrivée progressive sur Android, iOS, Android Auto, CarPlay et les véhicules équipés de Google intégré dans les prochains mois. Pas encore d'informations pour l'Europe, il faudra donc patienter encore un peu.