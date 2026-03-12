La principale nouveauté s’appelle Ask Maps. Cette fonctionnalité transforme Google Maps en assistant conversationnel capable de répondre à des questions complexes sur les lieux, les trajets ou les activités.

Plutôt que de multiplier les recherches et de parcourir des avis, il devient possible de poser directement une question à l’application. Un utilisateur peut par exemple demander où trouver un endroit pour recharger son téléphone sans devoir attendre dans un café, ou encore chercher un terrain de tennis éclairé disponible le soir.