La fonctionnalité avait déjà été repérée par nos confrères d'Android Authority il y a quelques semaines : Google Maps permettra bientôt aux utilisateurs de dialoguer avec l'application comme s'il s'agissait d'un assistant conversationnel à part entière. Si nous vous en avions d'ailleurs déjà parlé sur Clubic, les choses semblent se préciser. Le site spécialisé dans l'écosystème Android a cette fois pu en apprendre davantage quant à ce nouveau bouton de l'écran d'accueil, sobrement baptisé Ask Maps.

Situé sous le champ de recherche, ce dernier permet d'ouvrir une invite de dialogue comparable à Gemini. Jusque-là, rien de bien nouveau par rapport à ce que nous savions déjà. En revanche, en farfouillant dans le code de la version 26.07.01.867227976 de Google Maps, Android Authority a dégoté une nouvelle section baptisée « Essayer de nouvelles fonctionnalités », le tout depuis les paramètres de l'application. On y apprend alors qu'Ask Maps permettra aux utilisateurs de « transformer des idées en aventures grâce aux modèles Gemini ».