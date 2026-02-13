Google Maps s'apprête à recevoir une fonctionnalité inédite qui devrait plaire à un grand nombre d'entre vous. Un nouveau bouton permettant de changer votre façon de programmer vos vacances va prochainement s'inviter sur l'écran d'accueil de l'application.
Une chose est sûre, le géant de Mountain View est loin d'être avare dès qu'il s'agit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application Maps. Quelques jours seulement après avoir annoncé l'arrivée de fonctionnalités inédites basées sur Gemini à destination des piétons et des cyclistes, Google planche d'ores et déjà sur une autre nouveauté propulsée par son assistant IA : Gemini. Vous pouvez nous croire, celle-ci pourrait s'avérer particulièrement utile lors de vos escapades en famille.
Avec cette fonctionnalité, Google Maps devient beaucoup plus interactif
La fonctionnalité avait déjà été repérée par nos confrères d'Android Authority il y a quelques semaines : Google Maps permettra bientôt aux utilisateurs de dialoguer avec l'application comme s'il s'agissait d'un assistant conversationnel à part entière. Si nous vous en avions d'ailleurs déjà parlé sur Clubic, les choses semblent se préciser. Le site spécialisé dans l'écosystème Android a cette fois pu en apprendre davantage quant à ce nouveau bouton de l'écran d'accueil, sobrement baptisé Ask Maps.
Situé sous le champ de recherche, ce dernier permet d'ouvrir une invite de dialogue comparable à Gemini. Jusque-là, rien de bien nouveau par rapport à ce que nous savions déjà. En revanche, en farfouillant dans le code de la version 26.07.01.867227976 de Google Maps, Android Authority a dégoté une nouvelle section baptisée « Essayer de nouvelles fonctionnalités », le tout depuis les paramètres de l'application. On y apprend alors qu'Ask Maps permettra aux utilisateurs de « transformer des idées en aventures grâce aux modèles Gemini ».
Plus qu'une application de cartographie, Maps est maintenant un guide touristique virtuel
Cette fonctionnalité devrait rapidement nous révéler l'étendue de ses capacités. Rappelons qu'elle permettra aux utilisateurs de demander à Google Maps ce qu'ils souhaitent concernant un lieu qu'ils aimeraient visiter. Si, à titre d'exemple, vous désirez savoir quelle est la plus grande montagne du Japon, l'application vous donnera des informations sur le lieu en question, à savoir le mont Fuji, en plus de l'afficher directement sur votre carte.
Autre exemple : vous pouvez même demander à Google Maps de chercher des activités à faire en famille à proximité de la zone dans laquelle vous vous trouvez, et il se chargera alors de vous afficher aussitôt les points d'intérêts sur votre carte.
À en croire les récentes découvertes d'Android Authority, le déploiement de la fonctionnalité Ask Maps ne devrait désormais plus tarder. Notez qu'elle sera d'abord proposée à une poignée d'élus avant d'être généralisée à l'ensemble des utilisateurs.