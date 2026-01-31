Fini de jongler avec son smartphone en pleine rue ou de lâcher le guidon pour vérifier son itinéraire. Google vient d'étendre son assistant Gemini aux piétons et aux cyclistes, qui peuvent désormais dialoguer avec leur application de navigation sans toucher leur écran.
Les automobilistes en profitaient déjà, mais Google a enfin pensé à ceux qui se déplacent autrement. L'assistant vocal Gemini débarque dans la navigation piétonne et cycliste au sein de Google Maps, disponible dès aujourd'hui sur iOS partout où le service existe. Les utilisateurs Android devront patienter quelques semaines, le déploiement étant prévu prochainement. Pour tous ceux qui ont déjà tenté de chercher une adresse en marchant ou de consulter leurs messages à vélo, cette nouveauté devrait franchement changer la donne.
Gemini s'invite dans les déplacements à pied et à vélo
L’objectif de cette mise à jour est de rendre l’interaction avec Google Maps continue pendant le déplacement. Lors d’un trajet à pied, il est désormais possible d’interroger Gemini à la voix pour connaître le quartier traversé, identifier des lieux à visiter à proximité ou repérer un café disposant de toilettes le long de l’itinéraire.
L’assistant s’appuie sur les données cartographiques et les lieux référencés dans Google Maps pour fournir des réponses en temps réel. L’utilisateur peut ainsi obtenir ces informations sans interrompre sa marche ni manipuler son smartphone. L’ensemble fonctionne directement depuis l’écran de navigation, sans quitter l’itinéraire en cours, avec des échanges formulés en langage naturel.
Une assistance vocale dédiée aux déplacements à vélo
Chercher son téléphone dans sa poche, le débloquer d'une main, taper un message tout en slalomant entre les voitures : le scénario classique du deux-roues pressé. Bonne nouvelle : Google a décidé d'y mettre fin en permettant d’accéder à différentes informations sans manipulation du smartphone. En effet, Gemini peut notamment indiquer l’heure d’arrivée estimée, rappeler un rendez-vous à venir ou envoyer un message dicté à un contact. Il est par exemple possible de dire : « Envoie un message à Sarah pour dire que j’ai dix minutes de retard », la requête étant traitée sans action manuelle.
Dans son billet de blog, le géant de Mountain View met en avant le fonctionnement entièrement mains libres de cette assistance, pensée pour limiter les manipulations pendant le trajet. Si Google Maps proposait déjà des indications vocales, Gemini introduit une interaction plus souple, basée sur des échanges en langage naturel directement intégrés à la navigation.
Concernant le déploiement, la fonction est disponible dès maintenant sur iOS, partout où Gemini est proposé. Le lancement sur Android est prévu progressivement au cours du mois suivant, selon les mêmes conditions de disponibilité.