Chercher son téléphone dans sa poche, le débloquer d'une main, taper un message tout en slalomant entre les voitures : le scénario classique du deux-roues pressé. Bonne nouvelle : Google a décidé d'y mettre fin en permettant d’accéder à différentes informations sans manipulation du smartphone. En effet, Gemini peut notamment indiquer l’heure d’arrivée estimée, rappeler un rendez-vous à venir ou envoyer un message dicté à un contact. Il est par exemple possible de dire : « Envoie un message à Sarah pour dire que j’ai dix minutes de retard », la requête étant traitée sans action manuelle.

Dans son billet de blog, le géant de Mountain View met en avant le fonctionnement entièrement mains libres de cette assistance, pensée pour limiter les manipulations pendant le trajet. Si Google Maps proposait déjà des indications vocales, Gemini introduit une interaction plus souple, basée sur des échanges en langage naturel directement intégrés à la navigation.

Concernant le déploiement, la fonction est disponible dès maintenant sur iOS, partout où Gemini est proposé. Le lancement sur Android est prévu progressivement au cours du mois suivant, selon les mêmes conditions de disponibilité.