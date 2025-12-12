Intégré dans l'application Gemini, Google Maps devient encore plus pratique grâce à plusieurs améliorations de taille.
On le sait, le courant passe très bien entre Gemini et Google Maps. Récemment, Google a boosté l'intégration de son IA dans le service de cartographie en améliorant l'option Ask Maps, en intégrant des infos contextuelles sur certains lieux ou encore, en ajoutant des conseils personnalisés. Mais l'inverse est également vrai : l'intégration de Maps dans Gemini vient aussi de bénéficier d'une mise à jour.
Google Maps mets le visuel à l'honneur dans Gemini
Vous le savez déjà, l'application Gemini est capable de se connecter à de nombreux services Google et la transition entre ces outils est de plus en plus fluide. Pour améliorer l'expérience des utilisateurs, Google ne lésine pas sur les moyens et le géant de la Tech a décidé de parfaire l'intégration de Google Maps dans son IA.
Auparavant, quand on demandait à Gemini d'utiliser Google Maps pour afficher des cartes, on avait droit à une longue liste de lieux, suivi d'une petite carte sur laquelle étaient épinglées quelques suggestions. Mais Google a décidé d'aller plus loin : désormais, la carte est affichée en premier et le texte est placé à sa suite.
Autre changement qui a son importance : à la place des épingles anciennement utilisées dans les cartes, on trouve désormais de jolies icônes, bien plus parlantes et agréables à l'œil. Un parc sera, par exemple, représenté par un emoji arbre sur la carte fournie par l'outil.
D'autres changements pour optimiser l'expérience des utilisateurs
Mais ce n'est pas tout. Google a aussi remanié le service afin qu'il propose des informations plus complètes. Pour aider les utilisateurs à faire leur choix parmi plusieurs lieux, l'intégration de Google Maps dans Gemini mettra désormais en avant :
- Une photo de chaque endroit ;
- Une note (sur 5 étoiles) ;
- Un résumé des avis ;
- Des informations complémentaires ;
- Les recommandations des utilisateurs ;
- Un résumé des sujets les plus populaires.
Toutes ces nouveautés seront disponibles dans la version ordinateur de Gemini mais aussi dans l'application mobile, et ce, pour tous les utilisateurs, qu'ils aient ou non un abonnement payant. Hélas, pour l'heure, seule la langue anglaise est disponible.
Le déploiement de la mise à jour est actuellement en cours et Google n'a pas indiqué quand il serait finalisé. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience si vous ne voyez pas encore apparaître cette évolution sur votre appareil.
