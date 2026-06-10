Ce n’est pas une première. L’historique de StatusGator montre que Google a déjà laissé passer des incidents Gemini sans les reconnaître publiquement, notamment en septembre 2025 pour une panne de quatre heures et demie. La plateforme attribue d’ailleurs à Google Workspace une note « C » pour sa réactivité en matière de communication d’incidents, avec un délai moyen de 30 à 120 minutes avant toute reconnaissance officielle. Quand l’IA est présentée comme le cœur de l’écosystème, intégrée à l’offre Gemini à 4,99 euros et poussée dans chaque produit de la suite Workspace, une panne sans communication devient un problème de confiance autant qu’un problème technique.