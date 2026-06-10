Google Gemini est inaccessible ce mercredi 10 juin pour de nombreux utilisateurs. Les signalements s’accumulent sur Downdetector, les codes d’erreur 1076 et 1099 fleurissent sur les réseaux sociaux, et Google n’a toujours rien dit.
Depuis ce matin, l’assistant IA de Google ne répond plus. Les conversations refusent de charger, les requêtes tombent dans le vide, et deux codes d’erreur reviennent en boucle dans les témoignages d’utilisateurs : le 1076 et le 1099. À 7h41, Downdetector comptabilisait déjà 746 signalements, contre 353 à 6h55, soit plus du double en moins d’une heure. La courbe parle d’elle-même. Sauf que Google, lui, ne dit rien.
Gemini inaccessible : ce que les utilisateurs rapportent
Les symptômes sont cohérents d’un utilisateur à l’autre : messages d’erreur à l’ouverture du service, historiques de conversations qui ne chargent pas, panneau latéral Gemini dans Workspace qui renvoie un générique « Something Went Wrong ». Selon StatusGator, qui surveille en continu l’état des services Google, la panne touche spécifiquement l’application Gemini dans Workspace et le panneau latéral Gemini, tandis que les autres composants de Google Workspace restent opérationnels. Environ 477 signalements d’utilisateurs ont été recensés sur les dernières 24 heures via cette plateforme.
Ce qui frappe, c’est la vitesse de montée des rapports. En moins d’une heure ce matin, le volume a pratiquement doublé sur Downdetector. Les zones les plus touchées semblent concentrées au Royaume-Uni, en Pologne et en Allemagne, ce qui suggère une perturbation à portée européenne, même si des utilisateurs signalent des problèmes bien au-delà.
Zéro communication de Google : un silence qui interroge
C’est là que le bât blesse. À l’heure où ces lignes sont écrites, Google n’a officiellement reconnu aucun incident. Aucune entrée sur sa page de statut Workspace, aucun calendrier de résolution. StatusGator note d’ailleurs que la panne a été détectée dès 10h55 ce matin, sans jamais être officiellement reconnue par Google.
Ce n’est pas une première. L’historique de StatusGator montre que Google a déjà laissé passer des incidents Gemini sans les reconnaître publiquement, notamment en septembre 2025 pour une panne de quatre heures et demie. La plateforme attribue d’ailleurs à Google Workspace une note « C » pour sa réactivité en matière de communication d’incidents, avec un délai moyen de 30 à 120 minutes avant toute reconnaissance officielle. Quand l’IA est présentée comme le cœur de l’écosystème, intégrée à l’offre Gemini à 4,99 euros et poussée dans chaque produit de la suite Workspace, une panne sans communication devient un problème de confiance autant qu’un problème technique.
Des centaines de signalements, deux codes d’erreur identifiés, une panne détectée depuis le matin : les faits sont là, documentés, et Google reste muet. Pour les utilisateurs professionnels qui s’appuient sur les capacités de Gemini Flash au quotidien, l’absence de communication est presque aussi frustrante que la panne elle-même. Reste à voir si Google finira par sortir du silence avant que le service ne revienne de lui-même, comme si rien ne s’était passé.