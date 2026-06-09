Le géant de Mountain View n'a pas attendu que la poussière retombe après la WWDC pour envoyer son propre signal. L'IA ne se joue pas seulement sur scène, à coups de démonstrations bien calibrées. Elle se joue aussi dans le prix affiché à la fin du mois. Google revoit ainsi Google AI Plus, son abonnement d'entrée de gamme autour de Gemini, qui passe de 7,99 à 4,99 euros par mois.

Le geste est d'autant plus notable que le stockage inclus double au passage, avec 400 Go désormais proposés contre 200 Go jusqu'ici. Dans un marché où les abonnements numériques ont plutôt tendance à grimper, cette baisse a des allures de contre-pied.

Google choisit le prix quand Apple mise sur l'intégration sélective

Le calendrier n'a rien d'anodin. Apple vient de replacer l'IA au cœur de son écosystème, avec Apple Intelligence et un Siri relancé. Mais cette promesse reste conditionnée aux appareils compatibles. Les anciens iPhone, iPad ou Mac ne profiteront pas tous des fonctions les plus avancées.