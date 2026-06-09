Google baisse le prix de Google AI Plus et double le stockage inclus dans l'abonnement. Une annonce inattendue, au lendemain d'une WWDC où Apple a remis l'IA au centre de son écosystème, mais avec une compatibilité avec ses appareils encore très sélective.
Le géant de Mountain View n'a pas attendu que la poussière retombe après la WWDC pour envoyer son propre signal. L'IA ne se joue pas seulement sur scène, à coups de démonstrations bien calibrées. Elle se joue aussi dans le prix affiché à la fin du mois. Google revoit ainsi Google AI Plus, son abonnement d'entrée de gamme autour de Gemini, qui passe de 7,99 à 4,99 euros par mois.
Le geste est d'autant plus notable que le stockage inclus double au passage, avec 400 Go désormais proposés contre 200 Go jusqu'ici. Dans un marché où les abonnements numériques ont plutôt tendance à grimper, cette baisse a des allures de contre-pied.
Google choisit le prix quand Apple mise sur l'intégration sélective
Le calendrier n'a rien d'anodin. Apple vient de replacer l'IA au cœur de son écosystème, avec Apple Intelligence et un Siri relancé. Mais cette promesse reste conditionnée aux appareils compatibles. Les anciens iPhone, iPad ou Mac ne profiteront pas tous des fonctions les plus avancées.
Google joue une carte différente, celle de l'accès. À 4,99 euros par mois, Google AI Plus devient un abonnement beaucoup plus facile à justifier, adossé à des services déjà bien installés comme Gemini, Gmail, Drive et Photos, sans parler des smartphones Android. Rappelons que l'abonnement Google AI Pro avait vu son stockage grimper de 2 à 5 To en avril dernier.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Une offensive discrète, mais calculée
Cette baisse n'est pas seulement un geste commercial. Elle vise à installer Gemini plus largement dans le quotidien des utilisateurs, avant même qu'ils aient vraiment l'impression de payer pour de l'IA. Autre atout, pas besoin d'un appareil dernier cri pour accéder à l'IA de Google qui s'exécute dans le cloud, via le Web ou les applications compatibles. Apple vend une IA intégrée à ceux qui disposent du bon appareil. Google, lui, baisse le ticket d'entrée. Mieux qu'une coûteuse keynote ?