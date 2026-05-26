Les nouveaux tarifs de Google Gemini apportent plus de confusion qu'autre chose. Quelles sont les limites avec l'abonnement Ultra ? Pourquoi deux abonnements existent et quelles différences ? Google va enfin corriger tout ça.
Après avoir ajouté une nouvelle version moins chère de son abonnement haut de gamme, Google a modifié son interface pour mieux distinguer les deux offres AI Ultra disponibles sur Google One.
Une confusion sur les offres Ultra
Lors de la conférence Google I/O 2026, la semaine dernière, le plan AI Ultra a été décliné en deux formules. L'une à 200 dollars par mois, qui inclut 30 To de stockage et des limites d'utilisation de l'IA portées à 30 fois le niveau standard, et l'autre à 100 dollars par mois, avec des limites et un espace de stockage inférieurs, mais qui reste nettement au-dessus des offres d'entrée de gamme en matière de puissance de calcul.
Le problème, c'est que les deux formules portent exactement le même nom : "AI Ultra". Ce qui a rapidement semé la confusion. Sur la page d'abonnement, la différence entre les deux n'apparaissait pas clairement. L'utilisateur voyait surtout un écart de prix, sans comprendre immédiatement ce qu'il obtenait en plus en choisissant la formule à 200 dollars.
Une mise à jour pour plus de clarté
Vikas Kansal, responsable des abonnements Gemini AI chez Google, a annoncé sur 𝕏 qu'une mise à jour a commencé à être déployée pour remédier à cela. Désormais, lors de la sélection d'un plan, l'interface affiche directement le quota d'utilisation de l'IA ainsi que le volume de stockage associé à chaque formule, sans qu'il soit nécessaire de naviguer pour trouver ces informations.
La question du nommage reste entière : donner un nom distinct à chacune des deux offres aurait sans doute été la solution la plus simple. En attendant, cette mise à jour apporte une réponse simple à un problème d'affichage qui aurait pu freiner certains utilisateurs au moment de choisir.