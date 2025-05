À l'heure actuelle, le souci ne semble heureusement pas affecter tous les utilisateurs gratuits de Gemini 2.5 Flash. De plus, la fonctionnalité reste accessible sur les versions 2.0 et 2.5 Pro de l'assistant IA. Les abonnés Advanced, quant à eux, n'ont pas rencontré de problème. Il pourrait donc s'agir d'un bug temporaire qui devrait rapidement être réparé par Google et non d'un éventuel passage en mode payant de cette fonction d'upload.