Alors qu'Anthropic et OpenAI avancent à grands pas entre deux pauses pour cause de piratage intempestif, Google semble s'impatienter de la sortie de son prochain modèle, Gemini 4. Pour l'instant, le géant américain se "contente" de Gemini 3.8.
Google souhaite commercialiser Gemini 4 "bien avant" la fin de l'année 2026. C'est ce qu'a déclaré Koray Kavukcuoglu, directeur de Google DeepMind, lors d'une conférence organisée par nos confrères de The Information, appelée AI Agenda Live. Pour sa première apparition publique depuis qu'il a pris la tête du laboratoire, il n'a toutefois communiqué aucune date précise.
Gemini 4 bientôt prêt ?
Le modèle est actuellement en phase de post-entraînement, une étape durant laquelle les ingénieurs affinent son comportement et évaluent sa sécurité, afin d'éviter qu'il ne pirate de nouveaux sites. Google le teste également au sein d'Antigravity, son outil interne dédié au développement de code.
« Notre intention est de publier une version issue du post-entraînement aussi vite que possible, parce que nous voyons les résultats et nous sommes enthousiastes » - Koray Kavukcuoglu
Du retard face à la concurrence de ChatGPT et Claude
Ce lancement sera le premier chantier majeur pour le nouveau patron de Google DeepMind. Demis Hassabis avait cédé la direction du laboratoire lors d'une réorganisation interne en août, le même jour où les deux coresponsables de Gemini ont quitté leurs fonctions.
Mais voilà, Google est en retard sur ses modèles les plus performants. La prochaine version "Pro" de Gemini accuse déjà quelques mois de retard face à une concurrence accrue. En cause, les performances en matière de codage jugées insuffisantes par rapport aux objectifs internes.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
En août 2026, le modèle Flash, version la moins onéreuse, avait déjà deux générations d'avance sur le modèle Pro.
Les concurrents n'attendent pas
De leur côté, les concurrents grillent gentiment la priorité à Google. Anthropic, qui avait pourtant initié une pause dans le développement de l'IA, a dévoilé Claude Opus 5.5 le 22 septembre. Le même jour, OpenAI a répliqué violemment.
L'entreprise dirigée par Sam Altman a en effet divisé par deux les tarifs de GPT-6 avec ses modèles Sol et Luna. Pour rattraper le retard accumulé, Google a du pain sur la planche. Le nouveau directeur de Google DeepMind dit "avoir totalement confiance en ses équipes". Les prochaines semaines sont donc décisives pour l'entreprise de Mountain View.