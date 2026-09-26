Deux anciens de Stanford, Max Spero et Bradley Emi, ont fondé Pangram en 2023. Pour entraîner leur outil, ils ont rassemblé des millions de textes écrits par des humains, puis ont demandé à plusieurs modèles d’IA de les reformuler. Leur classifieur a ensuite été entraîné sur ces paires de textes, afin de mesurer l’écart statistique entre une phrase humaine et sa réécriture par une machine, de la régularité des constructions à la distribution du vocabulaire.

En août, les chercheurs du Pew Research Center ont trouvé des marqueurs d'IA sur une page web sur dix, après avoir analysé 490 000 pages en anglais avec Open Pangram. Un mois plus tôt, Substack avait intégré le classifieur de Pangram à sa plateforme, et ses lecteurs peuvent analyser en quelques clics tout texte de plus de 100 mots. Deux anciens de Stanford, Max Spero et Bradley Emi, ont fondé l’entreprise en 2023. Pour entraîner leur outil, ils ont rassemblé des millions de textes écrits par des humains, puis ont demandé à plusieurs modèles d'IA de les reformuler. Le logiciel est ainsi conçu pour mesurer l'écart statistique entre une phrase humaine et sa réécriture par une machine.

Les journalistes des Décrypteurs de Radio-Canada ont soumis à Pangram des chapitres entiers de la Bible et neuf classiques de la littérature française, de Maupassant à Michel Foucault. Chacun de ces textes a été classé 100 % humain. Lors du test mené par le JDN, un seul des 85 textes humains soumis a été classé à tort du côté de l’IA, à 70 %. Il s’agissait d’une interview transcrite automatiquement puis retravaillée. Pangram annonce pour sa part un taux de faux positifs de 0,0026 % en français, mais ce chiffre est issu de ses tests internes. En 2024, lors des premiers tests indépendants, Marzena Karpinska, professeure à l’Université Simon Fraser, avait mesuré un taux de 2 %. Elle a expliqué depuis avoir « beaucoup de confiance envers Pangram, en particulier pour des textes plus longs ».