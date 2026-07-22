L’Université catholique australienne a publié, avec des cardinaux du Vatican, Maps of Hope, un recueil de discours et d'écrits du pape Léon XIV, la même semaine que l'encyclique. Alan Finkel, ancien scientifique en chef d'Australie et fondateur de Proudly Human, a supervisé la vérification du recueil. Avant même de le lancer, il affichait une grande confiance dans un résultat favorable. Le processus prévoit un contrôle d’identité pour les auteurs ou leurs représentants, puis une déclaration écrite qui garantit qu’aucune intelligence artificielle n’a rédigé le premier jet, les phrases ou les paragraphes du texte final.

Selon Alan Finkel, l’entreprise utilise quatre à cinq outils de détection en même temps avec son propre algorithme de moyenne, testé chaque nuit afin de garantir sa fiabilité. Il a reçu le verdict en une journée, un texte jugé presque entièrement humain. Le recueil a servi de point de comparaison stylistique pour vérifier l’authenticité de l'encyclique. Les conditions d’utilisation de Proudly Human accordent la certification sur la base des informations fournies par les auteurs, et l'entreprise peut la retirer en cas de fausse déclaration. Alan Finkel espère la multiplication de ce type de certification, faute d’obligation légale de signaler l’usage de l’IA, notamment pour les figures religieuses dont les fidèles attendent une sagesse authentique. Selon le président de l’Université catholique australienne, Zlato Skrbis, il était utile de pouvoir affirmer avec certitude qu’une œuvre relevait de la réflexion humaine.