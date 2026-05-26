Sur la concentration du pouvoir numérique, le ton est un peu incisif. Le pape s'attaque au fait qu'aujourd'hui, les brevets, algorithmes, plateformes et données sont entre les mains d'un tout petit nombre d'entreprises privées. Or, pour Léon XIV, ces ressources ne devraient pas appartenir à quelques-uns, puisqu'elles constituent de « nouvelles formes de propriété » qui doivent profiter à tous. On sent bien la pique à destination du bloc sino-américain. « Une IA plus morale ne sert à rien si cette morale est décidée par une poignée de personnes. » Autrement dit, laisser Google, Meta ou OpenAI définir seuls les règles éthiques de l'IA reviendrait à confier les clés de la maison à ceux qui ont intérêt à en contrôler l'accès.