Ce qui est remarquable ici, ce n'est pas qu'un chef religieux se méfie de la technologie. C'est le registre qu'il choisit pour argumenter. Léon XIV ne s'appuie pas sur une condamnation morale de l'IA. Il l'aborde sous l'angle anthropologique : il ne s'agit pas de technophobie, mais de ce que l'on est prêt à laisser s'atrophier en soi. Cet argument s'applique, mot pour mot, à n'importe quel professionnel qui sous-traite sa réflexion à un outil génératif. Journalistes, enseignants, médecins, avocats : la question du « muscle cognitif » que l'on cesse d'exercer concerne tout le monde.

La sensibilité du Pape sur ces questions n'est pas nouvelle. Dès son élection en mai 2025, il avait expliqué au Collège des cardinaux avoir choisi son nom en référence consciente à Léon XIII, dont l'encyclique sociale de 1891 avait posé les bases d'une réflexion catholique sur le travail humain face à l'industrialisation. En 2026, les enjeux ont changé de nature, mais la question de fond reste identique : qu'est-ce que la technique permet, et qu'est-ce qu'elle érode ?

Il y a quelque chose d'ironique, aussi, à voir l'institution la plus ancienne du monde occidental formuler ce que des dizaines de chercheurs en sciences cognitives peinent à faire entendre dans les organisations modernes. Le Vatican n'interdit pas l'IA. Il pose une limite là où l'efficacité tuerait l'authenticité.