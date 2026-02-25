La foi se délègue-t-elle à un algorithme ? Le Vatican vient de trancher. Et la réponse, formulée lors d'une réunion à huis clos entre le Pape et ses prêtres, résonne bien au-delà des murs de l'Église
Le 19 février 2026, au lendemain du Mercredi des Cendres qui ouvrait le temps du Carême, le Pape Léon XIV recevait à huis clos plusieurs prêtres du diocèse de Rome dans la salle Paul VI du Vatican. Ce moment de dialogue informel, rapporté par Vatican News, a pris une tournure inattendue. Pour comprendre le poids de ces déclarations, il faut revenir à ce que représente la période du Carême dans le calendrier catholique : quarante jours de recueillement, de prière et de retour à l'essentiel. Un contexte qui donne un relief particulier à la mise en garde pontificale contre les raccourcis technologiques.
Ce que le Pape a vraiment dit à ses prêtres
La scène est celle d'une séance de questions-réponses entre Léon XIV et quatre prêtres romains. L'un d'eux soulève la question du ministère dans le monde contemporain. La réponse du pontife dépasse le cadre pastoral habituel.
« J'invite à résister à la tentation de préparer les homélies avec l'intelligence artificielle », lance-t-il. Il enchaîne avec une image corporelle : les muscles s'atrophient faute d'usage. Le cerveau, dit-il, fonctionne de la même façon. Un prêtre qui délègue sa réflexion à une machine affaiblit, semaine après semaine, sa propre capacité à penser, à analyser, à construire un propos.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Mais c'est sa deuxième affirmation qui va plus loin sur le plan doctrinal. « Prononcer une véritable homélie, c'est partager la foi. Et l'IA ne sera jamais capable de partager la foi ». Pour Léon XIV, ce qui fait la valeur d'un sermon n'est pas la qualité rédactionnelle du texte. C'est le témoignage d'une relation personnelle avec le Christ, l'empreinte d'une vie vécue dans une paroisse précise, au contact de fidèles précis. Ce que les modèles de langage produisent, aussi fluide que ce soit, reste une imitation de surface.
Le Pape a également mis en garde contre une autre dérive : la quête de validation sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok. Accumuler des abonnés ne constitue pas, selon lui, une forme d'évangélisation. La frontière entre présence numérique utile et performance narcissique lui paraît franchie trop facilement.
Pourquoi cette prise de position dépasse largement le cadre religieux
Ce qui est remarquable ici, ce n'est pas qu'un chef religieux se méfie de la technologie. C'est le registre qu'il choisit pour argumenter. Léon XIV ne s'appuie pas sur une condamnation morale de l'IA. Il l'aborde sous l'angle anthropologique : il ne s'agit pas de technophobie, mais de ce que l'on est prêt à laisser s'atrophier en soi. Cet argument s'applique, mot pour mot, à n'importe quel professionnel qui sous-traite sa réflexion à un outil génératif. Journalistes, enseignants, médecins, avocats : la question du « muscle cognitif » que l'on cesse d'exercer concerne tout le monde.
La sensibilité du Pape sur ces questions n'est pas nouvelle. Dès son élection en mai 2025, il avait expliqué au Collège des cardinaux avoir choisi son nom en référence consciente à Léon XIII, dont l'encyclique sociale de 1891 avait posé les bases d'une réflexion catholique sur le travail humain face à l'industrialisation. En 2026, les enjeux ont changé de nature, mais la question de fond reste identique : qu'est-ce que la technique permet, et qu'est-ce qu'elle érode ?
Il y a quelque chose d'ironique, aussi, à voir l'institution la plus ancienne du monde occidental formuler ce que des dizaines de chercheurs en sciences cognitives peinent à faire entendre dans les organisations modernes. Le Vatican n'interdit pas l'IA. Il pose une limite là où l'efficacité tuerait l'authenticité.