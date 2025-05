L'encyclique Rerum Novarum (« des choses nouvelles »), publiée le 15 mai 1891, avait amorcé un changement fondamental de l'approche par l'Église catholique de la société créée par le la révolution industrielle. Alors qu'auparavant, Rome avait pour position de combattre les transformations sociales ayant eu lieu depuis un siècle et la Révolution française, l'encyclique de Léon XIII s'attaque cette fois à la critique sociale de la société industrielle et capitaliste. Rerum Novarum pose ainsi le début de la doctrine sociale de l'Église catholique, dénonçant à la fois la misère et la pauvreté des ouvriers dans la société industrielle et le socialisme d'alors.

Il semble ainsi que pour le jeune pape (qui a 69 ans), la société actuelle va connaître de très profondes transformations menées par l'intelligence artificielle, et que son rôle sera de guider les fidèles au sein de cet environnement bouleversé. À noter que le Vatican s'était déjà exprimé plusieurs fois sur l'IA, avec notamment le pape François qui s'était inquiété « des récits partiellement ou complètement faux, crus et diffusés comme s'ils étaient vrais » dus à l'intelligence artificielle.