Bien que le projet soit critiqué par certains croyants et moqué par des personnes en dehors de cette foi, ses créateurs expliquent l'avoir conçu dans une volonté d'engager un dialogue sur les implications éthiques de l'IA dans le domaine de la spiritualité. Un sujet large et brûlant, tant les IA conversationnelles redéfinissent aujourd'hui le rapport à la relation, à la solitude et à soi-même. On peut notamment le constater avec des projets comme Replika ou HereAfter AI qui proposent une interface permettant de dialoguer avec des êtres chers disparus, ou encore Blush, Character.ai et certains chatbots romantiques dont le but n'est autre que de créer des interactions sociales et émotionnelles.