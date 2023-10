Corée du Sud : l'intelligence artificielle en mission pour Dieu

D'après France Info, Meadow a connu un fort succès, en comptant quelque 50 000 utilisateurs trois jours à peine après sa mise à disposition publique. De quoi donner des idées à des concurrents, comme cette autre IA Wisely, qui elle lit la bible en utilisant les voix copiées de dizaines de pasteurs humains.

Mais cette utilisation, étrange pour certains, ingénieuse pour d'autres, a aussi ses opposants. En effet, les intelligences artificielles sont connues pour certaines fois divaguer, et d'autres fois donner des fausses informations. Ce qui dans le domaine religieux s'appelle tout simplement hérésie. Et c'est l'accusation portée notamment par des universitaires du pays, comme rapporté par France Info. On espère tout de même que l'IA ne créera pas elle aussi des guerres de religions à l'avenir !