IA Jésus sur Twitch ; mais comment est-il arrivé là ?

Les IA génératives pourraient-elles apporter un peu de sagesse parmi les hommes ? À première vue, non, cette technologie ne faisant que s'appuyer sur des informations déjà existantes. Mais certains acteurs de la technologie tentent tout de même des initiatives, comme le groupe d'activistes américains Singularity Group.

Ce dernier, spécialisé dans les projets philanthropiques utilisant les innovations technologiques, a ainsi créé un chabot du nom de « AI Jesus » au mois de mars 2023. Il compte à l'heure actuelle 40 600 abonnés et peut répondre sur Twitch à tout moment aux utilisateurs, à toutes sortes de questions, des plus légères aux plus provocatrices.