Derrière cette idée se cache un certain Jonas Simmerlein, jeune théologien et philosophe de 29 ans issu de l'université de Vienne. Il a souhaité que ChatGPT soit au centre de la cérémonie religieuse et prenne ses responsabilités en tant que prêtre, dont le rôle est de diriger la célébration liturgique, et de guider les fidèles dans la prière et les différents rituels. Sa mission est également d'offrir des enseignements spirituels aux croyants.