Vous aimeriez vous confier à Dieu ? Commencez déjà avec "JésusGPT", pour une bouchée de pain ou presque

Le fondateur de Catloaf Software, un certain Peter, n'en est pas à son coup d'essai. Déjà responsable du développement de plusieurs apps plus simples comme Text From the Founding Fathers ou Text From Oscar Wild, il souhaitait aller plus loin cette fois-ci. Alors que ces anciennes applications proposaient simplement des citations à l'utilisateur sans qu'il puisse interagir avec, Text with Jesus se veut beaucoup plus avancée. Peter s'est donc intéressé à l'IA à partir du mois de février de cette année et a lancé son application en juillet.