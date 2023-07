L'intelligence artificielle selon le Vatican : quand le pape veut empêcher l'IApocalypse

Si ce qu'il reste des États pontificaux ne fait plus la pluie et le beau temps dans les pays chrétiens depuis un moment déjà, le Vatican tente de ne pas être complètement dépassé par la marche du monde et d'y faire entendre sa voix. C'est ainsi que la théocratie a publié, en partenariat avec une équipe de l'université de Santa Clara, un manuel de bonnes pratiques à destination des laboratoires de développement d'IA et de l'industrie de la tech en général, appelé Ethics in the Age of Disruptive Technologies: An Operational Roadmap. D'ailleurs, si les valeurs défendues dans le livre sont évidemment compatibles avec le catholicisme, on est loin du prosélytisme. L'idée est de limiter les risques parfois existentiels du développement de ces technologies.