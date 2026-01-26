Si à première vue la proposition d'Artur Kluz pourrait relever du symbole, à bien y regarder, on serait plutôt dans le très concret et cartésien.

Il s'inspire des ordres historiques qui ont répondu aux crises de leur temps. « Les Bénédictins ont sauvé la chrétienté occidentale après la chute de Rome, tandis que les Dominicains et les Jésuites ont combattu l'hérésie et porté l'Évangile sur de nouveaux continents. Aujourd'hui, le défi est de veiller à ce que le monde de la technologie – guidé par l'ambition et le profit – ne détruise pas notre humanité », souhaite-t-il.

Les anciens ordres du Saint-Sépulcre et de Malte, nés à l'époque des croisades, défendaient les chrétiens en Terre sainte et protégeaient les lieux saints. Artur Kluz y voit un modèle applicable au monde numérique actuel. Sauf qu'au lieu de protéger des territoires physiques, ces nouveaux chevaliers défendraient la dignité humaine face aux dérives transhumanistes et feraient de la technologie une force au service de la paix.

Ces innovateurs seraient sélectionnés non pour leur richesse ou leur influence, mais pour leur capacité à unir foi, raison et compétence technique. Cette sélection rigoureuse garantirait un conseil de qualité au Vatican, capable de décrypter les enjeux techniques complexes tout en gardant une boussole morale chrétienne.

Artur Kluz note que le pape Léon XIV prépare une encyclique sur l'ère technologique. Interrogé sur sa contribution à cette réflexion, il suggère d'y intégrer la « révolution spatiale ». Pour lui, la conquête de l'espace représente un carrefour spirituel qui oblige l'humanité à réfléchir sur le sens de la création, ses limites et son destin.

L'entrepreneur résume sa vision en quatre thèmes : former des leaders technologiques vertueux, défendre la dignité humaine contre les illusions transhumanistes, faire de la technologie une force de paix, et placer l'humain au cœur du progrès.