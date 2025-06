lepef32

« forcer des trucs comme du revenu universel »

Un truc que beaucoup de gens urbano-urbains ne réalisent pas c’est qu’une grosse part des lois/codes et systeme sociaux sont en realité là pour rendre fonctionnel les fourmilières humaines que sont les grandes villes, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils se sont développés peu ou prou en meme temps que les grande phase d’exode rural.

Passer d’un mode de vie semi-communautaire rural où tout le monde se connait et ce depuis 5 generations à une fourmilière atomisée/déracinée fait littéralement passer de résilient à « complètement à poil ».

Là où je veux en venir c’est que beaucoup de gens, si environnement législatif le permet (j’y reviendrait) laissés sur le bord du chemin par les IA pourraient faire le chemin inverse (exode urbain) plutot que d’y rester et finir zombifiés par un revenu universel.

L’environement legislatif interdit aujourd’hui ce mouvement car en gros il fait passer le ticket de sortie de 20k à 150+k (via le permis de construire obligatoire, les regles de constructions ect , alors qu’auconstruire un chalet sur un terrain agricole revient à 20k terrain compris).

Bon là c’est le complotiste qui parle mais entre une armée de zombies sous dépendance et ces memes personne vivant une vie semi-autarcique à la campagne sans cette dependance, pas besoin de faire science po pour savoir où est l’interet de l’Etat et vers où il va essayer d’orienter les choses … cela dit à la faveur de son « manque d’argent des autres » de plus en plus prégnant il pourrait ne plus avoir le choix à terme