En 2018, 4 000 salariés avaient signé une pétition interne contre Project Maven, un programme de reconnaissance d'objets dans des flux vidéo de drones. Google avait cédé, le contrat n'avait pas été renouvelé, et l'entreprise avait inscrit dans ses principes d'IA l'interdiction explicite de toute application à des armes ou à de la surveillance. Palantir avait repris le contrat Maven. Huit ans plus tard, une mobilisation bien plus modeste affronte un contexte bien différent.

Car depuis 2018, Google a reconstitué méthodiquement ses liens avec le Pentagone. En février 2025, la clause de ses principes d'IA interdisant les armes et la surveillance avait disparu, au nom, selon Demis Hassabis, P.-D.G de Google DeepMind, de « la compétition mondiale pour le leadership en IA ».

En décembre 2025, GenAI.mil, alimenté par Gemini, était lancé pour l'ensemble du personnel de défense américain. En mars 2026, des agents Gemini étaient déployés auprès des trois millions d'agents du Pentagone, au niveau non classifié. L'étape suivante, celle que la lettre de lundi cherche à bloquer, concerne les réseaux classifiés.