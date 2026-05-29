Tout récemment, le pape Léon XIV présentait Magnifica Humanitas, sa première encyclique. On détour de plus de cent pages et 250 paragraphes, le souverain pontife évoque la protection de la dignité humaine à l’ère de l’intelligence artificielle. Trois jours plus tard, le patron de Mistral AI s’exprimait devant des journalistes à Paris. « Nous sommes tous pour la paix, mais si on regarde nos rivaux et adversaires dans le monde, ils utilisent l’IA. Tant qu’ils nous menacent, nous avons besoin de nos propres capacités », affirmait-il.

Dans Magnifica Humanitas, Léon XIV réclame que l’IA soit « désarmée », qu’on la sorte des logiques de compétition militaire et de domination. Il a signé le texte le 15 mai, soit le jour du 135e anniversaire de Rerum novarum de Léon XIII. Dès son élection en mai 2025, il avait expliqué avoir choisi son nom en référence à son prédécesseur, dont l’encyclique de 1891 traitait de la condition ouvrière lors de la révolution industrielle. Léon XIV inscrit ainsi son texte dans cette tradition pour traiter la révolution algorithmique. Mais pour Arthur Mensch, il s’agit d’un obstacle à la compétitivité européenne.