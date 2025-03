Car l'IA s'impose désormais comme une réalité incontournable, étendant son influence dans un éventail croissant de professions. Une progression rapide qui suscite de légitimes inquiétudes chez de nombreux salariés quant à la pérennité de leurs emplois. Cette dynamique est d'autant plus palpable dans les domaines de la rédaction et du journalisme, avec de plus en plus d'organes de presse qui se tournent vers la technologie pour optimiser leurs activités.