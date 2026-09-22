Neferith

Pourquoi ? Quel est le souci avec le fait que le gars ait fait sur une machine à écrire ou avec un ordinateur et un super correcteur d’orthographe ? Il n’y aura jamais le même niveau d’exigence entre un Tolkien qu’un auteur plus contemporain qui a plein de béquilles pour l’aider… et c’est pas grave.

À quel moment, il n’y a pas une vraie personne ? À ce que je sache, il y a bien un auteur derrière. Ce qui te gêne, c’est qu’il ne l’a pas vraiment écrit tout seul ? Mais combien d’auteurs utilisent des « nègres littéraires » pour écrire des morceaux de romans entiers ? Le sujet n’est pas nouveau, il a toujours fait scandale. Mais à ce que je sache, les oeuvres d’Alexandre Dumas lui sont toujours attribuées, alors qu’il n’a pas tout écrit. Et en fait ça me choque pas, ça reste l’homme derrière toutes ces oeuvres.

Aujourd’hui, la différence, c’est la démocratisation de tout un tas de possibilités qui n’étaient juste alors accessibles qu’à des gens qui ont des moyens. En vrai, c’est plutôt une bonne chose.

L’étiquette générée par IA est une fausse bonne solution. À la fin, je le répète, elle ne marquera que les petits, ceux qui n’ont pas les moyens de s’en défendre.

De toute manière tous ces prix n’ont pas attendu l’IA pour être complètement biaisé. Très souvent ce ne sont que des petits arrangements entre amis et tout le monde s’en fout à juste titre.