Début mars 2026, le site Semafor a publié des messages internes issus du Slack de l'agence. On y découvre les prises de position d'Aimee Rinehart, responsable produit senior pour la stratégie IA de l'AP. Elle réagissait à un débat qui agite la presse américaine : le quotidien The Plain Dealer, à Cleveland, venait de créer un poste de « spécialiste en réécriture IA ». La mission du poste : transformer les notes de terrain des reporters en articles publiables grâce à un modèle de langage. Un candidat à un stage avait préféré renoncer et partir plutôt que de ne pas écrire ses propres papiers.

Rinehart a soutenu cette approche. Les rédactions locales, faute de moyens, cherchent de l'aide « dans toutes les directions », selon elle. Sa formule : « La résistance est futile. » Non contente de citer Star Trek, elle a aussi affirmé que « beaucoup, et je dis bien BEAUCOUP » de rédacteurs en chef préféreraient un article produit par l'IA à un texte humain. Sa thèse centrale : le reportage et l'écriture sont deux compétences distinctes, « rarement réunies chez une seule personne ».

La réaction a été frontale. Un journaliste de l'AP a qualifié ces propos d'« insultants et abjects ». Un autre a pointé le fossé entre ceux qui pilotent la stratégie IA et ceux « qui se lèvent chaque matin pour faire le travail de terrain ». L'agence a précisé que ces échanges ne reflétaient pas sa position officielle, rappelant son rôle de « référence » dans l'établissement de normes sur l'usage de l'IA.