Car il existe là deux problèmes. Le premier, bien connu, serait l'utilisation malveillante de la très grande intelligence des IA par des êtres humains. Mais il y a aussi de plus en plus le problème potentiel posé par des IA bien plus intelligentes que les chercheurs les développant. « Si nous continuons à essayer de rendre les modèles bien plus intelligents, au point qu’ils finissent par être plus intelligents que nous… ils seront alors bel et bien capables de nous tromper » craint ainsi un chercheur, qui s'est confié à Axios.

Il existe ici deux problèmes, qui rendent de plus en plus difficile l'alignement. Le premier tient à l'apprentissage par renforcement, soit un modèle qui multiplie les essais pour effectuer une tâche et obtient une récompense quand il y arrive. Les modèles les plus puissants ont tendance à vouloir maximiser leurs récompenses, quitte à contourner les mesures de sécurité imposées par l'humain.

Le second problème lui tient au contrôle plus difficile des modèles IA. Historiquement, les chercheurs obligent les modèles à présenter par écrit chaque étape de leur raisonnement les menant à une conclusion, ce qui permettait de détecter des logiques dangereuses. Mais les modèles les plus puissants ont de plus en plus tendance à cacher une partie de leur raisonnement, ou même à produire de fausses chaînes de pensée pour induire en erreur les chercheurs.

Autant dire que même gardés en interne, les modèles les plus puissants présentent certains risques. Et c'est sans compter la possibilité que les dirigeants privilégient le profit plutôt que la sécurité, comme le craignent un certain nombre de chercheurs qui ont discuté avec Axios.