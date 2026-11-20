Anthropic, le créateur de Claude, a fait ses débuts au Nasdaq jeudi après une introduction en Bourse record. Le titre a ouvert dans l'euphorie avant de nettement refluer, et Dario Amodei a choisi ce jour-là pour promettre de ne céder à aucune pression.
L'introduction en Bourse d'Anthropic cette nuit a permis de lever environ 81 milliards de dollars, et la valorisation de l'entreprise dépasse même celle de SpaceX lors de son arrivée en Bourse en juin. Sur le Nasdaq, le titre « ANT » s'est envolé dès l'ouverture jeudi 19 novembre, puis a rendu une bonne partie de ses gains, dans un marché de nouveau inquiet pour l'intelligence artificielle. Son PDG Dario Amodei, lui, a profité de l'événement pour jurer que ni les impératifs commerciaux ni la pression politique ne décideraient du rythme de développement de ses modèles.
Au Nasdaq, l'action Anthropic a eu le vertige
Tout s'est décidé mercredi. Anthropic a fixé le prix de son action à 83 dollars, au-dessus de la fourchette de 70 à 78 dollars annoncée au début de sa tournée auprès des investisseurs. L'entreprise et ses cofondateurs ont vendu 980 millions de titres, contre 825 millions prévus, et l'opération a rapporté environ 81 milliards de dollars. Ajoutez-y 26 milliards apportés en privé par NVIDIA, Microsoft, Google, AMD ou TSMC. Les banques chargées de l'opération, menées par Goldman Sachs et Morgan Stanley, empochent 550 millions de dollars de commission.
Jeudi, les premiers échanges ont eu lieu à 111,50 dollars, soit 34 % au-dessus du prix d'introduction, et le titre a même grimpé jusqu'à 115,10 dollars. Les investisseurs les plus rapides ont ensuite vendu pour empocher leurs gains. L'action est descendue jusqu'à 92,72 dollars avant de clôturer à 97,17 dollars, en hausse de 17 %. Après la clôture, elle glissait encore vers 92,60 dollars.
Alors combien vaut Anthropic ? En fait, tout dépend de ce qu'on compte. Si l'on inclut les actions promises aux salariés mais pas encore acquises, Reuters arrive par exemple à environ 2 000 milliards de dollars. Avec les seuls titres en circulation, l'entreprise née en 2021 a atteint jusqu'à 1 500 milliards dans la journée, autant que Tesla. Elle est la première à entrer en Bourse parmi les entreprises qui développent les modèles d'IA les plus avancés, et son cours devrait servir de référence pour tout le secteur. Dario Amodei, lui, est convaincu qu'une IA assez puissante, travaillant avec les humains, pourrait « compresser un siècle de progrès scientifiques et médicaux en une décennie ».
Dario Amodei veut l'argent de Wall Street, pas ses consignes
Jeudi en fin de journée, le patron d'Anthropic a publié sur X un long texte qui sonne un peu comme une profession de foi. Il y raconte que sa sœur Daniela, cofondatrice de l'entreprise, et lui ont perdu leur père à cause d'une maladie devenue curable quelques années plus tard. Il y décrit aussi sans détour les dangers de l'IA, comme son usage abusif par des individus ou des États, les bouleversements économiques, ou la perte de contrôle des systèmes. Il s'engage enfin à prendre le temps nécessaire pour s'assurer que ses modèles sont sûrs : « Nous ne céderons ni à la pression des affaires ni à la pression politique », dit-il.
Les nouveaux actionnaires attendront tout de même des résultats. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a bondi de 47 % par rapport au trimestre précédent et les pertes se sont réduites, mais la croissance ralentit nettement. Anthropic s'est aussi engagée à payer près de 900 milliards de dollars de puissance de calcul, auprès de partenaires comme Amazon et Google. Sur CNBC, Dario Amodei a dit vouloir emprunter un jour, et espérer obtenir à terme une note « investment grade », celle que les agences de notation réservent aux emprunteurs jugés solides. D'autres mettent en garde les particuliers sur le fait que l'action n'est pas à acheter à n'importe quel prix. Ceux qui achètent dès le premier jour les introductions en Bourse technologiques les plus courues font historiquement moins bien que le marché sur trois ans.
Le contexte n'était pas si évident, d'autant plus que jeudi, le Nasdaq a reculé de plus de 2 %, avec un secteur encore secoué par la démission (un peu contrainte et forcée) de Jensen Huang, le patron de NVIDIA, la semaine précédente. Certains n'ont pourtant pas à se plaindre, puisque plus de 4 000 salariés deviendraient millionnaires. Les sept cofondateurs détiennent ensemble environ 10 % du capital, soit près de 150 milliards de dollars au prix d'introduction, et conserveraient la majorité des droits de vote. Amazon et Google posséderont environ 28 % du capital à eux deux, mais avec des actions qui ne donnent aucun droit de vote.