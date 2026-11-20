Jeudi en fin de journée, le patron d'Anthropic a publié sur X un long texte qui sonne un peu comme une profession de foi. Il y raconte que sa sœur Daniela, cofondatrice de l'entreprise, et lui ont perdu leur père à cause d'une maladie devenue curable quelques années plus tard. Il y décrit aussi sans détour les dangers de l'IA, comme son usage abusif par des individus ou des États, les bouleversements économiques, ou la perte de contrôle des systèmes. Il s'engage enfin à prendre le temps nécessaire pour s'assurer que ses modèles sont sûrs : « Nous ne céderons ni à la pression des affaires ni à la pression politique », dit-il.