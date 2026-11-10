Avant l'IPO, on a enfin une idée du prix d'une action chez Anthropic. L'entrée en bourse de l'entreprise californienne ne devrait plus tarder.
Anthropic a précisé mardi, dans un dépôt actualisé, les conditions de son introduction en Bourse. L'entreprise proposera 825 millions d'actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars unité. Elle a demandé à être cotée au Nasdaq sous le symbole « ANT ». L'opération devrait se faire d'ici quelques jours.
Près de 65 milliards de dollars dans un climat agité
Si l'on prend la fourchette haute, à 78 dollars l'action, Anthropic pourrait lever jusqu'à 64,35 milliards de dollars. La valorisation de l'entreprise pourrait alors atteindre un total de 1 405 milliards dedollars, en tenant compte de l'ensemble des titres en circulation, et des potentiels. En mai dernier, l'entreprise avait été valorisée à 965 milliards de dollars.
Les dirigeants d'Anthropic devraient présenter l'opération aux investisseurs dans un climat politique agité. Les élections de mi-mandat de la semaine dernière ont donné lieu à une victoire des démocrates au Congrès américain et à l'adoption de plusieurs mesures par référendum dans différents États. Ces mesures pourraient ralentir le développement des infrastructures d'IA.
Des marchés financiers incertains
Les marchés financiers se montrent par ailleurs de plus en plus sceptiques envers les valeurs liées à l'IA. Ils craignent que la hausse des taux d'intérêt ne rende l'endettement trop coûteux pour les entreprises qui y recourent afin de financer leurs achats d'infrastructures et de datacenters.
La semaine dernière, selon CNBC, certains investisseurs d'Anthropic s'attendaient à une valorisation inférieure aux prévisions. L'entreprise visait encore récemment 2 000 milliards de dollars. Des actionnaires ont indiqué à nos confrères américains que même 1 500 milliards étaient désormais incertains, l'un d'eux jugeant ce chiffre « difficile à atteindre ».
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Chiffre d'affaires en forte hausse, d'importantes pertes
Sur les neuf premiers mois de l'année, clos le 30 septembre, Anthropic indique avoir réalisé 33,24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit environ 1 200 % de plus qu'un an plus tôt à la même période. Sa perte nette atteint 104 milliards de dollars sur cette période. Elle s'explique en majeure partie par la variation de la juste valeur d'obligations convertibles et de passifs dérivés. Sur la même période en 2025, la perte s'élevait à 25,1 milliards de dollars.
Dans le document déposé pour l'introduction en bourse, les cofondateurs écrivent :
« Notre objectif est d'aider l'humanité à tracer une voie sûre à travers cette évolution technologique, à ouvrir de nouveaux champs de découverte et à faire naître un âge de miracles. Tous ceux qui détiennent nos actions, institution ou particulier, participent à cet effort. Nous espérons que vous partagerez notre ambition de la mener à bien. »
Google, NVIDIA et Microsoft remettent 26 milliards sur la table
L'introduction en Bourse ne constitue qu'une partie de l'opération financière. Anthropic prévoit également de lever 26 milliards de dollars à travers un placement privé, auquel participeront plusieurs géants de la tech. Google et NVIDIA devraient chacun apporter 10 milliards de dollars, tandis qu'AMD, Microsoft, Broadcom, Micron et TSMC figurent aussi parmi les investisseurs. En cumulant les deux opérations, le montant pourrait atteindre 90,4 milliards de dollars, au prix maximal envisagé pour les actions.
Cette mobilisation arrive à point nommé, alors que les besoins financiers d'Anthropic continuent de grossir. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires annualisé d'environ 81 milliards de dollars au 31 octobre, en hausse de 10 milliards sur un mois seulement. Mais elle a aussi contracté pour près de 901 milliards de dollars de prêts, principalement consacrés à la puissance de calcul et aux infrastructures, sur plusieurs années.