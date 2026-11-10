L'introduction en Bourse ne constitue qu'une partie de l'opération financière. Anthropic prévoit également de lever 26 milliards de dollars à travers un placement privé, auquel participeront plusieurs géants de la tech. Google et NVIDIA devraient chacun apporter 10 milliards de dollars, tandis qu'AMD, Microsoft, Broadcom, Micron et TSMC figurent aussi parmi les investisseurs. En cumulant les deux opérations, le montant pourrait atteindre 90,4 milliards de dollars, au prix maximal envisagé pour les actions.

Cette mobilisation arrive à point nommé, alors que les besoins financiers d'Anthropic continuent de grossir. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires annualisé d'environ 81 milliards de dollars au 31 octobre, en hausse de 10 milliards sur un mois seulement. Mais elle a aussi contracté pour près de 901 milliards de dollars de prêts, principalement consacrés à la puissance de calcul et aux infrastructures, sur plusieurs années.