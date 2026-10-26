Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

À quoi sert un dépôt de dossier d’introduction en Bourse (IPO) auprès de la SEC aux États-Unis ?

Avant d’être cotée sur un marché comme le Nasdaq, une entreprise doit déposer un prospectus (registration statement) auprès de la SEC, le régulateur des marchés financiers américains. Ce document détaille l’activité, la gouvernance, les risques, les comptes et les opérations sur capital, afin de permettre aux investisseurs d’évaluer l’entreprise sur une base standardisée. La SEC ne valide pas la qualité de l’investissement, mais vérifie la conformité et la complétude des informations publiées. Une fois le dossier jugé recevable et le calendrier arrêté, l’entreprise peut fixer les modalités de l’IPO (prix indicatif, volume, ticker) et lancer la cotation.

Comment une action ultra-majoritaire (multi-classes) peut-elle permettre aux fondateurs de garder le contrôle des droits de vote ?

Certaines entreprises créent plusieurs classes d’actions, avec des droits de vote différents selon la classe (par exemple 1 vote, 10 votes, ou plus). Le principe est de découpler le pouvoir (votes) de la propriété économique (part du capital), ce qui permet de lever des fonds sans perdre la main sur les décisions soumises aux actionnaires. Une action spéciale peut concentrer une majorité de droits de vote, même si les fondateurs détiennent une fraction minoritaire du capital. C’est légal sur certains marchés, mais cela réduit l’influence des actionnaires ordinaires sur la gouvernance et rend plus difficile toute contestation stratégique via le vote.

Pourquoi une perte nette géante peut-elle venir d’ajustements comptables liés à des obligations convertibles ?

Une obligation convertible est une dette qui peut être transformée en actions sous certaines conditions, ce qui en fait un instrument hybride entre dette et capital. En comptabilité, sa valeur peut être réévaluée au fil du temps, notamment quand la valorisation de l’entreprise grimpe, car la valeur de l’option de conversion augmente. Ces variations peuvent être enregistrées en charges comptables et faire exploser la perte nette, sans correspondre à une sortie de trésorerie équivalente. Autrement dit, une perte nette peut refléter une revalorisation d’engagements financiers plutôt qu’un dérapage des dépenses opérationnelles (salaires, serveurs, entraînement des modèles). Pour juger la performance courante, on regarde souvent en parallèle le résultat d’exploitation et les flux de trésorerie.