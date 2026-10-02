Dans ce contexte, Anthropic, qui vient de passer un très juteux accord avec Broadcom, doit recevoir de futurs investisseurs le 14 octobre à son siège de San Francisco. Une rencontre destinée à préparer le terrain et à tester l’appétit du marché. Et il semble intact : l’opération pourrait valoriser la start-up entre 1 800 et 2 000 milliards de dollars. Elle pourrait ainsi égaler, voire dépasser, le montant déjà record levé par SpaceX au mois de juin.