Malgré les derniers avancements, Anthropic pourrait faire son entrée en Bourse dès la mi-novembre. De quoi surprendre, alors que son patron réclame un coup de frein à la course à l’intelligence artificielle (IA).
Il y a quelques jours, Dario Amodei publiait un essai appelant à ralentir le développement de nouveaux modèles. Et si Anthropic devait initialement entrer en Bourse aux alentours de septembre ou octobre, elle n’attendra pas plus longtemps pour s’exécuter, selon des informations exclusives de Bloomberg.
Avant la fin de l’année
Plus spécifiquement, l’éditeur de Claude pourrait lancer la commercialisation officielle de son introduction en Bourse dès la semaine du 9 novembre. L’objectif serait de commencer à coter avant Thanksgiving, qui se tiendra le 26 novembre, car les opérations financières tournent généralement au ralenti autour de cette fête. Si rien n’est encore figé, l’entreprise devrait faire ses débuts au plus tard d’ici à la fin de l’année.
Dans ce contexte, Anthropic, qui vient de passer un très juteux accord avec Broadcom, doit recevoir de futurs investisseurs le 14 octobre à son siège de San Francisco. Une rencontre destinée à préparer le terrain et à tester l’appétit du marché. Et il semble intact : l’opération pourrait valoriser la start-up entre 1 800 et 2 000 milliards de dollars. Elle pourrait ainsi égaler, voire dépasser, le montant déjà record levé par SpaceX au mois de juin.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Un climat très incertain
Anthropic prend des risques alors qu’Oura, célèbre pour ses bagues connectées, à décider de reporter sa propre entrée en Bourse en raison de l’incertitude du marché. La rivale OpenAI, elle, a choisi la prudence : sa cotation n’aura pas lieu avant l’année prochaine, Sam Altman, son patron, jugeant qu’il serait imprudent de se lancer maintenant.
Car la sécurité des modèles reste au cœur des préoccupations, et les tentatives, très timides, de réglementation outre-Atlantique pose question. La Federal Trade Commission (FTC), agence chargée de protéger les consommateurs américains, serait d’ailleurs sur le point de lancer une enquête préliminaire sur OpenAI et Anthropic suite aux divers incidents concernant leurs agents IA respectifs. Reste à voir si ces craintes rendront les investisseurs frileux, et rien n’est si sûr.