Il fallait s’y attendre tant les incidents se sont multipliés ces derniers mois. Outre le piratage de Hugging Face au mois de juillet, les laboratoires d’IA font part de toujours plus de comportements particulièrement préoccupants de leurs agents. À tel point qu’OpenAI a même décidé de mettre en pause le développement de ses modèles les plus avancés. Si le gouvernement américain est très permissif avec l’industrie, la FTC a tout de même décidé de s’en mêler.