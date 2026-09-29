Anthropic a commencé à faire circuler son prospectus présentant sa prochaine IPO (introduction en Bourse). Et de ce que Reuters a pu voir, le géant de l'IA n'a pas tenu à vendre que du rêve à ses investisseurs potentiels.

La société y expose ainsi les « risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité » représentés par l'intelligence artificielle. Anthropic y précise ainsi que ses modèles d'IA pourraient à l'avenir présenter des « comportements d'autoprotection », et chercher à « résister à la mise hors service » ou à « dissimuler ou manipuler des informations ». Ils pourraient aussi présenter des comportements « s'apparentant au chantage ».