Anthropic prépare son entrée en Bourse de la plus originale des manières. Le géant de l'IA consacre une bonne partie de son marketing à indiquer que sa technologie pourrait mener à la fin du monde !
Cette année devrait entrer dans l'histoire de la finance, avec les deux plus grandes introduction en Bourse jamais vues. La première était celle de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, et la seconde, que l'on attend encore plus massive, sera l'entrée en Bourse d'Anthropic (Claude). Mais la firme de Dario Amodei a une communication un peu particulière.
Anthropic met en garde contre « les risques catastrophiques ou existentiels pour l'humanité » induits par l'IA dans son prospectus
Anthropic a commencé à faire circuler son prospectus présentant sa prochaine IPO (introduction en Bourse). Et de ce que Reuters a pu voir, le géant de l'IA n'a pas tenu à vendre que du rêve à ses investisseurs potentiels.
La société y expose ainsi les « risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité » représentés par l'intelligence artificielle. Anthropic y précise ainsi que ses modèles d'IA pourraient à l'avenir présenter des « comportements d'autoprotection », et chercher à « résister à la mise hors service » ou à « dissimuler ou manipuler des informations ». Ils pourraient aussi présenter des comportements « s'apparentant au chantage ».
80 pages sur 261 du prospectus sont dédiées à la question des risques
Et ce message est loin d'être noyé dans des pages qui seraient elles plus optimistes. Selon le décompte effectué par Reuters, sur les 261 pages que compte le prospectus, près de 80 d'entre elles seraient consacrées à l'IApocalypse, soit tout simplement un tiers du document.
Pour comparaison, SpaceX, au moment de sa propre introduction en Bourse, avait dévolu 38 pages sur 277 à la question des risques. Et pourtant, malgré une focale aussi importante mise sur la question de la sécurité, Anthropic indique dans ce document publicitaire que le retour de ses investissements en matière de sécurité était incertain. Tout cela, alors que l'entreprise met des fonds importants sur cette question - au début du mois, le géant de l'IA expliquait qu'il avait alloué 6% de sa puissance de calcul en une semaine durant juillet à des travaux de sécurité.