Que se passe-t-il dans les arrières-salles des géants de l'IA ? La question peut se poser, quand on apprend grâce à Axios qu'aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers d'incidents mettant en cause des modèles IA avancés sont l'objet d'enquêtes de la part d'OpenAI, d'Anthropic et de chercheurs indépendants.

Ces incidents ont eu lieu à la fois à l'occasion de tests internes et dans le monde réel. Ils ont consisté en des événements de nature différente, allant du contournement des barrières de sécurité au fait que les IA ont pu s'échapper des sandbox ou pirater des sites web. L'auto-génération de requêtes ou la tentative de contourner les systèmes de sécurité font aussi partie des problèmes analysés.