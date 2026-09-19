OpenAI et Anthropic ont annoncé vouloir ralentir le développement de leurs modèles pour renforcer la sécurité. Aux États-Unis, des spécialistes du droit de la concurrence redoutent que ce ralentissement collectif ne soit une entente illicite entre concurrents.
On pourra dire que cette affaire aura été la saga de l'été. On a finalement appris que les agents d'OpenAI s'étaient organisés en essaim pour pirater Hugging Face et un chercheur d'Anthropic a démissionné en dénonçant les risques d'une IA hors de contrôle. Plusieurs dirigeants du secteur ont ensuite réclamé un ralentissement coordonné du développement des modèles les plus puissants.
Mais le Sherman Act, texte fondateur du droit de la concurrence américain, interdit aux entreprises rivales toute entente qui réduit la production commune d'un secteur. Pour des juristes spécialisés, la formulation choisie par les laboratoires pourrait leur coûter cher sur le plan réglementaire.
Une rhétorique qui inquiète les juristes de la concurrence
« Je pense qu'ils se sont mis dans une impasse avec la façon dont ils formulent les choses », observe John Bergmayer, conseiller juridique de l'association Public Knowledge. Pour lui, les économistes de la concurrence regardent d'abord si un accord réduit la production, plutôt que l'intention affichée derrière ce ralentissement. Les laboratoires auraient pu, à la place, insister sur l'élaboration commune de protocoles de sécurité. Le ralentissement des publications aurait alors été une simple conséquence de cette collaboration.
Mark Zuckerberg, P.-D.G de Meta, a réagi à cet appel sans pour autant l'approuver. Il a plutôt défendu l'idée que les laboratoires ont une forte incitation à corriger eux-mêmes le comportement de leurs modèles, sous peine de prendre du retard face à des consommateurs qui n'achèteront jamais un produit dangereux. Pour lui, renoncer à fabriquer de meilleures voitures n'a rien à voir avec refuser d'en vendre de plus rapides tant que leur sécurité n'est pas maîtrisée.
David Lawrence est ancien directeur des politiques de la division antitrust du ministère de la Justice. Il a publié sur LinkedIn que les accords qui préviennent un risque catastrophique augmentent la production et favorisent la concurrence, et qu'ils sont protégés par la doctrine des restrictions accessoires. Pour Roger Alford, professeur à la faculté de droit de Notre Dame et ancien numéro deux de la division antitrust du ministère de la Justice, un accord collectif pour ne pas déployer de mesures de sécurité pourrait au contraire exposer les laboratoires à des accusations de manipulation de la qualité, une pratique par laquelle des entreprises concurrentes conviennent de ne pas améliorer leurs produits.
Dans l'automobile, la Commission européenne a sanctionné des constructeurs qui avaient collaboré sur des technologies de réduction des émissions, puis convenu de ne pas dépasser les exigences légales. Cette entente leur a coûté environ un milliard de dollars d'amende.
Le risque d'une enquête qui pourrait durer des années
David Sacks, coprésident du Conseil des conseillers scientifiques et technologiques du président des États-Unis, a accusé Anthropic et OpenAI de former un duopole. Pour lui, la demande d'exemption antitrust est une opération psychologique électorale et un prétexte pour construire un cartel. D'autres défenseurs du droit des entreprises voient dans toute exemption antitrust un avantage supplémentaire pour les entreprises installées, au détriment des nouveaux entrants.
Pour John Bergmayer, les entreprises cherchent parfois à se faire réglementer pour freiner leur ascension. Mais elles agissent parfois aussi par prudence, faute de sentir l'aval des marchés financiers avant une introduction en bourse très attendue. Anthropic et OpenAI ont déposé des dossiers confidentiels d'introduction en bourse cet été, avec des valorisations qui s'élèvent à 1 000 milliards de dollars ou plus. Anthropic doit entrer en bourse à la mi-octobre. OpenAI, de son côté, a reporté son introduction à 2027, un report que Sam Altman a lui-même lié à des inquiétudes de sécurité de plus en plus vives. Pour Roger Alford, les laboratoires réclament cette exemption parce qu'ils ne veulent pas désarmer seuls pendant que leurs rivaux avancent à pleine vitesse.
Le président américain Donald Trump a affirmé, sur les réseaux sociaux, que le gouvernement disposait d'un pouvoir criminel et réglementaire considérable sur ces entreprises. Il a ajouté que celui qui maîtrise l'intelligence artificielle gagne. Le compte du directeur technique du département de la Défense a aussi publié des mèmes anti-catastrophistes, en réaction à l'appel au ralentissement.
Roger Alford a été écarté du ministère l'an dernier, après avoir dénoncé publiquement l'approbation d'une fusion entre deux entreprises d'infrastructures technologiques. Selon un journaliste du Wall Street Journal, Andrew Ferguson, président de la Commission fédérale du commerce, a dit lors d'une conférence que Donald Trump déciderait en dernier ressort de toute politique en matière d'intelligence artificielle.
Si le gouvernement fédéral ouvrait une enquête sur ce ralentissement coordonné, il s'agirait d'une enquête dite « de conduite », par opposition à une enquête de fusion soumise à des délais stricts. Une enquête de ce type peut durer plusieurs années. Les laboratoires pourraient devoir produire des millions de pages de documents, et leurs dirigeants pourraient être appelés à témoigner. Les appareils de plusieurs centaines d'employés pourraient eux aussi être saisis à titre conservatoire, même si le gouvernement ne trouve finalement aucune preuve de faute. En l'absence de nouvelle réglementation, et sans exemption antitrust à l'horizon, les laboratoires d'IA devront donc définir eux-mêmes leurs règles, au risque d'essuyer une ou deux enquêtes au passage.
Le Sherman Act est la base du droit antitrust américain : il interdit les accords entre concurrents qui restreignent la concurrence, notamment via une réduction coordonnée de la production ou de l’offre. En pratique, un engagement commun à ralentir le déploiement ou la publication de modèles peut être analysé comme une limitation de production, même si l’objectif affiché est la sécurité. L’intention compte moins que l’effet potentiel sur le marché (moins de produits, moins vite, à plus forte marge ou avec moins de pression concurrentielle). À l’inverse, des coopérations techniques (standards de sécurité, méthodes d’évaluation) peuvent être tolérées si elles ne se traduisent pas par un gel concerté de l’offre. C’est précisément la frontière qui inquiète les juristes : la formulation publique d’un « ralentissement coordonné » peut ressembler à une entente.
La doctrine des restrictions accessoires admet qu’une restriction de concurrence peut être licite si elle est secondaire, raisonnablement nécessaire et proportionnée à un objectif principal légitime. Typiquement, si des concurrents coopèrent sur un projet utile (par exemple un protocole de tests de sécurité), certaines contraintes (calendriers, clauses techniques) peuvent être acceptées pour rendre la coopération possible. Le point clé est que la restriction ne doit pas être l’objectif central, ni excéder ce qui est nécessaire. Appliquée à l’IA, la logique serait : d’abord des mécanismes concrets de sécurité, et seulement ensuite, si nécessaire, un impact indirect sur le rythme de sortie. Si la « pause » devient le cœur de l’accord, l’argument des restrictions accessoires devient beaucoup plus fragile.
Une enquête « de conduite » vise des comportements (entente, manipulation de la qualité, abus, etc.) plutôt qu’une opération de fusion soumise à des délais et procédures plus cadrés. Elle peut partir de simples soupçons et chercher à établir s’il y a eu échanges, coordination ou règles communes affectant le marché. Les autorités peuvent exiger de vastes productions de documents (emails, messageries, notes internes), organiser des auditions et examiner la chronologie des annonces publiques. Les mesures de conservation et de collecte peuvent toucher beaucoup d’employés, car l’objectif est de reconstituer les décisions et communications. Comme il n’y a pas de calendrier strict comparable aux revues de fusions, ce type de dossier peut s’étirer sur plusieurs années, même sans conclusion incriminante.