marc6310

Après bon … Meta ont telllement de retard que même s’ils continuent quand tout le monde s’arrête c’est bon on risque rien C’est comme si Apple refusait … c’est cool on avait même pas pensé à vous.

Et sinon c’est évident que si c’est remis à la responsabilité des entreprises elle-même ça ne sera jamais respecté. Ni même par les initiateurs de cette demande, ils vont continuer en interne juste au cas où pour ne pas se faire doubler ne serait-ce par les concurrents Chinois qui sont aux coude à coude.