Le raisonnement présidentiel accorde surtout une place centrale à son auteur. Selon Donald Trump, la meilleure protection serait « un président FORT ET INTELLIGENT (QI élevé !) » (sic). Un profil dont les États-Unis disposeraient évidemment déjà, à l’en croire.

Il dénonce dans le même temps une offensive contre l’intelligence artificielle et les centres de données américains, qui profiterait avant tout à la Chine. Le débat sur la sûreté et l’encadrement des modèles se retrouve donc ramené à une affaire de leadership politique…

La comparaison avec le climat brouille encore davantage le message. Le réchauffement provoqué par les activités humaines repose sur un consensus scientifique solidement établi. Une extinction de l’humanité provoquée par une IA reste, elle, un scénario hypothétique dont la probabilité et les mécanismes font débat. Mettre les deux dans le même sac sous l’étiquette de « canular » ne répond donc pas aux faits établis sur le climat ni aux interrogations bien réelles sur la sûreté des IA.